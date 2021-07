Les compagnies aériennes pourraient à nouveau voler haut d’ici l’exercice 2023 : de nouvelles routes, les gains des chemins de fer aideront à regagner les volumes de trafic

in

Les nouvelles liaisons lancées par les compagnies aériennes au cours de l’exercice 21 ont généré 230 000 nouveaux voyages en mars 2021 par rapport à mars 2020, soit 2,8 millions de nouveaux voyages sur une base annualisée.

L’activité aérienne, qui a été l’une des plus touchées en raison des restrictions de voyage induites par Covid, pourrait ne pas se rétablir immédiatement, mais a de bonnes chances de retrouver les niveaux de trafic d’avant Covid grâce à de nouvelles routes qui n’existaient pas depuis quatre années en arrière. Un autre facteur qui peut aider les transporteurs à récupérer les volumes de trafic est les gains des routes ferroviaires existantes.

Par exemple, au cours de l’exercice 21, 10 millions de passagers ont voyagé sur des routes aériennes qui n’existaient pas il y a quatre ans. Ces nouvelles liaisons ont permis aux volumes globaux du marché de croître de 8 % sur cette période et la dynamique s’est poursuivie.

« Une telle tendance à la croissance séculaire associée aux gains de parts du rail sur les routes existantes devrait aider les volumes aériens intérieurs à revenir aux niveaux de l’exercice 20 en 23, compensant ainsi la réduction des voyages d’affaires d’entreprise », a observé Kotak Institutional Equities dans son rapport. Les compagnies aériennes ont couvert 1 154 liaisons intérieures (y compris les allers-retours) en mars 2021 contre 1 033 liaisons il y a un an.

Les nouvelles liaisons lancées par les compagnies aériennes au cours de l’exercice 21 ont généré 230 000 nouveaux voyages en mars 2021 par rapport à mars 2020, soit 2,8 millions de nouveaux voyages sur une base annualisée. Cela représente une croissance de 2% par rapport à la base pré-Covid des volumes d’air intérieurs annuels. La majorité de cette nouvelle croissance de volume provient des liaisons entre deux aéroports urbains non métropolitains.

Ce trafic de non-métro à non-métro représente désormais 10 % du trafic contre 5 % il y a trois ans. La part de métro à métro dans le trafic aérien a chuté de manière significative à 20 % contre 30 % il y a trois ans. La part dominante des volumes provient ainsi des villes non métropolitaines.

Les analystes ont déclaré que les itinéraires commencés il y a quatre ans ont ajouté 10 millions de voyages et ont ainsi contribué à augmenter la base des voyages en avion de 6% au cours des trois dernières années. Ils soulignent que les compagnies aériennes réalisent des gains continus grâce aux chemins de fer sur les routes existantes. Par conséquent, l’effet combiné des deux facteurs peut atténuer l’effet de la diminution des voyages d’affaires en raison de Covid-19 d’ici FY23.

Dans de récentes interviews avec les médias, Ronojoy Dutta, PDG d’Indigo Airlines, a déclaré qu’il pourrait falloir entre 18 et 24 mois pour se remettre de la situation actuelle et revenir aux niveaux de demande de voyages d’avant Covid. Il a déclaré que même si les voyages d’agrément prendraient du retard, les risques de transmission du virus d’un passager à un autre à bord sont très faibles, le voyage en avion est donc le mode de voyage le plus sûr.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.