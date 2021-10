Alors que Southwest Airlines et ses passagers continuent de faire face à des centaines de vols soudainement annulés au milieu de spéculations, la tourmente est liée à l’entrée en vigueur des mandats de vaccination des compagnies aériennes cet automne, « The Five » a discuté de la question de savoir si l’édit de septembre du président Biden a des dents légales, et pourquoi la compagnie aérienne a initialement imputé les annulations au mauvais temps dans des États-Unis par ailleurs calmes sur le plan météorologique.

La compagnie aérienne basée au Texas et son syndicat de pilotes ont nié tout lien entre la situation et le mandat de l’entreprise selon lequel les employés reçoivent le vaccin contre le coronavirus.

L’animateur Jesse Watters a noté que le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg avait compétence sur les voyages en avion, mais qu’il était visiblement absent alors que le chaos s’intensifiait :

« Le maire Pete va avoir les mains pleines [as the holidays approach] – il est responsable. Où est le maire Pete ? Toute cette action syndicale avant les vacances et Noël ? », a-t-il déclaré à propos du démocrate de l’Indiana.

Watters a déclaré que le mandat de vaccin que Biden a annoncé dans un discours national en septembre est un « mirage » car il n’a pas encore été officiellement écrit, examiné par les bureaucraties nécessaires et donné le temps d’être mis en œuvre :

« La règle n’a jamais été écrite. Elle pourrait ne pas être écrite. Une fois qu’elle est écrite, elle doit passer par des avocats, puis une fois qu’elle est établie, il reste six mois avant que les entreprises n’aient à faire quoi que ce soit », a-t-il déclaré, ajoutant que Southwest et d’autres exigeant le jab l’a fait sur la base de quelque chose encore dans l’abstrait :

« [T]es entreprises se sont alignées sur un communiqué de presse, sur une menace. Maintenant, vous voyez les résultats de cette menace », a-t-il déclaré.

Watters a ajouté qu’une employée de Southwest en Californie lui avait dit qu’elle était sur le point d’être licenciée après 23 ans parce qu’elle ne se soumettrait pas à l’injection de vaccin.

« Elle a dit que beaucoup d’autres personnes, les autres personnes des autres compagnies aériennes, accordent des exemptions religieuses. American Airlines [is because] ils veulent garder les gens. Sud-Ouest ne fait pas ça. Ils sont très durs avec ça, et elle a en fait prédit que des mesures seraient prises pour que quelque chose comme ça se produise », a-t-il déclaré.

« Le lendemain, lundi, regarde ce qui se passe. »

L’hôte Dana Perino a noté plus tard l’affirmation météo initiale de Southwest selon laquelle ce n’est plus dans les années 1980 qu’une compagnie aérienne pourrait annuler en raison de la météo et que l’achalandage devrait prendre l’affirmation pour argent comptant. Aujourd’hui, a-t-elle dit, nous avons des téléphones portables et des connexions Internet qui peuvent révéler si le temps est aussi problématique qu’annoncé.

Plus tard, l’animateur Greg Gutfeld a déclaré que de nombreux employés de la compagnie aérienne et ceux d’ailleurs qui sont licenciés ou licenciés parce qu’ils ne se soumettront pas au tir ne le font pas à partir d’une position politique, mais simplement d’un choix ou d’une considération personnelle :

« Il s’agit de leurs familles et des décisions qu’ils veulent prendre au sujet de leur corps », a-t-il déclaré.

« Mais quand la gauche introduit la politique, cela devient une prison de deux idées – vous êtes pour ou vous êtes contre. »