Les compagnies aériennes veulent vous forcer à passer par l’échelle avant de monter dans l’avion | Vie

Aux États-Unis, ils pourraient inviter des passagers à monter sur une balance ou à fournir leur poids, et nous vous expliquons pourquoi.

Si vous faites partie de ces personnes qui détestent littéralement voyager en avion en raison de la lourdeur de traverser les couloirs alambiqués de l’aéroport et les différents postes de sécurité, vous devrez probablement passer une étape supplémentaire: un contrôle de poids, avec balance incluse.

Et c’est que les compagnies aériennes pourraient bientôt exiger que certains passagers, au hasard, doivent monter sur une balance avant d’embarquer dans l’avion, ou s’ils ne l’étaient pas, ils seraient invités à fournir leur poids, et s’ils ne vous croient pas, ils peut ajouter quelques kilos supplémentaires, collecter le New York Post.

Cette initiative est présente dans un avis du Administration fédérale de l’aviation (FAA) pour fournir de nouvelles données sur le poids moyen des passagers étant donné que les chiffres actuels ne semblent pas concorder, du moins en ce qui concerne les États-Unis. Cela servirait également à assurer notre sécurité, puisque les compagnies aériennes veilleraient à ce que la limite de poids entre les voyageurs et les bagages ne soit pas dépassée dans chacun des avions.

Pour connaître le poids moyen des utilisateurs, les compagnies aériennes pourraient mener des enquêtes non seulement auprès des passagers, mais aussi les membres d’équipage, bien que tout serait sous une sélection aléatoire.

L’utilisateur pourrait également être cordialement invité monter sur une échelle avant de monter à bord de l’avion, comme on peut le lire dans les directives transcrites par AirInsight. L’utilisateur peut également être directement interrogé sur son poids, en se basant sur ses mots, mais environ 4,5 kg supplémentaires seraient ajoutés pour tenir compte des vêtements.

En cas de refus de l’utilisateur, les membres d’équipage pourraient faire une estimation raisonnable du poids réel du passager et y ajouter 4,5 kg pour tenir compte des vêtements.

Savez-vous ce qu’est le barotraumatisme? Pas? Mais si nous parlons de l’inconfort dans les oreilles causé par les voyages en avion, vous savez ce que nous voulons dire. Il peut s’agir de bouchons, de surdité, d’apparition de faible bruit, de douleur ou d’autres problèmes majeurs.

De toute évidence, ce serait un processus qui garantirait la confidentialité du client, et où la lecture de l’échelle resterait cachée à la vue de tout curieux, tandis que l’exploitant devrait veiller à ce que les données collectées sur le poids des passagers soient confidentielles.

Avant de mettre la main dessus, cette initiative n’est envisagée que pour les compagnies aériennes aux États-Unis, et le client peut refuser de participer à toute enquête de poids.

Alors ne soyez pas surpris, sans que dans votre futur voyage en avion, surtout si vous partez aux Etats-Unis, vous trouvez une autre procédure lors de l’embarquement que vous n’aimerez peut-être pas tant.