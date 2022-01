Les compagnies d’assurance maladie ne peuvent plus refuser les réclamations, déduire les frais pour un traitement Covid spécifique

L’IRDAI a conseillé aux prestataires d’assurance maladie de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les réclamations sont réglées conformément aux termes et conditions de la police.

Comme aucun médicament spécifique n’était disponible pour traiter les patients de Covid-19, après avoir essayé divers antibiotiques, les médecins ont commencé à administrer une «thérapie par cocktail d’anticorps» pour traiter ces patients. Comme la thérapie a d’abord commencé sur une base expérimentale, de nombreuses compagnies d’assurance maladie refusaient les réclamations pour de tels traitements ou déduisaient le coût du cocktail d’anticorps (contenant principalement du casirivimab et de l’imdevimab).

Cependant, la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) a donné une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à l’utilisation de cocktail d’anticorps (Casirivimab et Imdevimab) en mai 2021 dans notre pays.

Ainsi, après avoir rencontré des cas de refus de réclamation et/ou de déduction des dépenses engagées pour le traitement « Antibody Cocktail Therapy » pour Covid-19, sous prétexte que ladite thérapie est un traitement expérimental, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a conseillé aux prestataires d’assurance maladie d’examiner les réclamations refusées/déductions effectuées dans ces réclamations et de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les réclamations sont réglées conformément aux termes et conditions de la police.

Le régulateur des assurances a également demandé aux compagnies d’assurance maladie de mettre en place des procédures efficaces de règlement des sinistres pour mettre à jour les développements/approbations donnés par les autorités compétentes afin que toutes les réclamations soient réglées conformément aux termes et conditions.

Ainsi, les compagnies d’assurance maladie ne seraient plus en mesure de refuser des réclamations ou de déduire des frais pour la «thérapie aux cocktails d’anticorps» utilisée pour traiter les patients Covid.

Au début de la pandémie également, l’IRDAI s’en est pris fortement aux prestataires d’assurance maladie après avoir commencé à refuser les réclamations liées à Covid-19, invoquant son statut pandémique.

Le régulateur des assurances a non seulement demandé aux assureurs-maladie de régler les réclamations liées à Covid-19, mais a également demandé aux assureurs d’émettre deux produits d’assurance spécifiques à Covid avec des caractéristiques standard.

À la suite de quoi, les compagnies d’assurance maladie avaient lancé des polices Corona Kavach et Corona Rakshak pour fournir une couverture d’assurance généralisée contre le Covid-19 à un tarif moins cher par rapport à une police d’assurance maladie à part entière.

