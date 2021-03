Les compagnies d’assurance proposeront la police Mashak Rakshak à partir du 1er avril – Devriez-vous opter pour elle?

Ces polices sont simples et faciles à comprendre car la police standard n’a pas de variantes entre les assureurs.

À partir du 1er avril, toutes les compagnies d’assurance générale et maladie sont censées offrir Mashak Rakshak, une politique de santé standard contre les maladies à transmission vectorielle, conformément aux directives émises par l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI).

Maladies à transmission vectorielle, la dengue et le paludisme font partie des maladies les plus courantes, transmises par les moustiques, les tiques, etc. Les gens sont la proie de ces maladies pendant la saison de la mousson. Parallèlement à l’augmentation du coût des soins médicaux, le traitement de ces maladies varie entre Rs 25 000 et Rs 1 lakh ou plus.

Même s’il existe diverses politiques connexes sur le marché, des politiques de santé standard contre les maladies à transmission vectorielle sont introduites avant le début de la mousson, afin que les gens puissent opter pour de telles politiques à l’avance et obtenir le traitement approprié.

Les principales caractéristiques de ces polices sont légèrement différentes par rapport aux polices d’assurance maladie standard. Par exemple, le bénéfice de ces polices n’est versé que sous forme de somme forfaitaire au moment du diagnostic. Cela dit, une politique standard contre les maladies à transmission vectorielle peut également être choisie en tant que couverture individuelle et flottante. La somme assurée varie généralement entre Rs 10 000 et Rs 2 lakhs. Ces politiques viennent avec une durée de 1 an, et avec la plupart des politiques, la somme assurée peut être augmentée par multiples de Rs 10 000.

Les experts du secteur affirment que ces politiques sont simples et faciles à comprendre car la politique standard n’a pas de variantes entre les assureurs, la comparaison des prix devient également facile. Dans le même temps, comme il s’agit d’un régime à prime unique, les experts affirment que les groupes à faible revenu pourraient avoir du mal à payer la prime en une seule fois. Notez également que les traitements en dehors de l’Inde ne sont pas couverts. Pour une somme assurée entre Rs 50 000 et Rs 1 lakhs, la prime de la police varie entre Rs 800 et Rs 3 000, selon le type de police.

Opter pour ce type de politiques fournira une couche supplémentaire de protection aux personnes qui ont une police d’assurance maladie existante ou qui dépendent uniquement de leur politique d’entreprise. De plus, selon les experts, les personnes qui ne sont pas en mesure d’obtenir une couverture santé complète pourraient opter pour cela. Par exemple, cela pourrait être utile aux seniors, qui n’ont pas d’autre politique pour bénéficier d’une certaine protection.

Si elle est achetée comme couverture complémentaire, au-delà d’une police d’assurance maladie existante, la police maladies à transmission vectorielle pourrait compenser la perte de revenu avec son paiement forfaitaire, tandis que la police d’assurance maladie standard couvre les frais d’hospitalisation.

