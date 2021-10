Les compagnies d’électricité applaudissent la réforme qui les sauve de la hache qui doit voter Podemos

28/10/2021

Les grandes compagnies d’électricité sont sûres que la nouvelle norme approuvée par le gouvernement cette semaine pour ‘clarifier « sa dernière réforme énergétique etC’est en fait la clé pour se débarrasser des coupes de millionnaire auxquelles ils allaient devoir faire face. « Avec les changements approuvés maintenant, l’impact va disparaître & rdquor;, disent des sources du secteur de l’électricité.

Le ministère de la Transition écologique, commandé par la vice-présidente Teresa Ribera, leur demande de démontrer que dans leurs contrats à long terme, ils n’obtiennent pas d’avantages extraordinaires injustifiés en impactant la hausse exorbitante actuelle du prix de l’électricité, mais les entreprises supposent qu’elles le prouvera en montrant leurs contrats et que le millionnaire touché dans leurs comptes qu’ils craignaient sera considérablement dilué.

Le gouvernement a initialement estimé à 2 600 millions en six mois le montant total de ce que les compagnies d’électricité devraient restituer pour les avantages extraordinaires obtenus dans le feu de la spirale des augmentations de prix. Les entreprises énergétiques, quant à elles, ont fait valoir que les réductions s’élèveraient à plus de 5,5 milliards d’euros en raison de la flambée des prix du gaz et de l’électricité. Après les changements réglementaires, ni le gouvernement ni les entreprises ne proposent de chiffresQuel est le chiffre estimé actuellement, mais le secteur prévoit que l’impact sera bien moindre.

Les grandes compagnies d’électricité cumulent deux séances en bourse après la révision de la réforme l’électricité et plus de 4 000 millions d’euros ont déjà été revalorisés conjointement après des augmentations quotidiennes de l’ordre de 2 %. Iberdrola accumule en deux jours une augmentation de sa capitalisation de 2 596 millions de plus, à 63 979 millions. Endesa vaut désormais 842 millions de plus après les nouvelles mesures, pour atteindre près de 21 000 millions. Et Naturgy, de loin la moins touchée par les mesures des trois, a également inscrit 611 millions en bourse, jusqu’à 21 884 millions de capitalisation.

De la pression aux applaudissements

Après des semaines de pression et une collision frontale entre les compagnies d’électricité et le gouvernement, le les entreprises applaudissent le nouveau décret-loi approuvé qui clarifie comment se débarrasser des coupes et retire leurs menaces d’affecter massivement l’impact des mesures sur les contrats de leurs clients et de paralyser certains investissements en Espagne.

« Maintenant, la situation est beaucoup plus claire, donc les plans [de inversión] Ils ne sont pas modifiés et nous continuerons dans la même ligne que nous avions & rdquor;, a déclaré le président d’Iberdrola, Ignacio Sanchez Galán, lors d’une réunion avec des analystes, « Les mesures ci-dessus ont suscité l’inquiétude des investisseurs et nous avions l’obligation d’examiner & rdquor; investissements, a souligné Galán, notant « l’amélioration du contexte réglementaire & rdquor; et prévu une plus grande « stabilité et prévisibilité ».

Le changement de discours d’Iberdrola est total. Il y a à peine une semaine, la société a démissionné de sa participation à la nouvelle vente aux enchères d’énergie renouvelable du gouvernement et l’a imputée à « l’incertitude réglementaire, qui nous a fait repenser nos investissements dans les énergies renouvelables dans le pays ». Désormais, le groupe garantit ses investissements en Espagne et son intérêt à poursuivre sa croissance dans le pays.

« Les mesures supplémentaires approuvées par le gouvernement introduisent la rationalité & rdquor ;, a souligné hier le PDG d’Endesa, José Bogas. « Endesa a toute sa propre génération de base vendue à ses clients à des prix inférieurs à ceux du pool. [el mercado mayorista eléctrico], comme nous l’avons déjà certifié & rdquor;, a-t-il souligné. Et c’est la clé pour les grandes compagnies d’électricité de supposer qu’elles pourront éviter le coup de millionnaire dans leurs résultats.

Selon les chiffres traités par le secteur de l’électricité, environ les trois quarts de la demande totale d’électricité en Espagne (76 %) sont fournis par le biais de contrats à prix fixe : 190 térawattheures (TWh) de la demande totale du pays de 250 TWh non. n’a aucune incidence sur la hausse actuelle du marché de gros, affirment les entreprises. Et dans cette énergie avec des contrats bilatéraux se trouverait pratiquement toute l’électricité produite par nucléaire et hydroélectrique et une partie des énergies renouvelables, de sorte qu’ils seraient exclus des coupes lorsqu’ils présenteraient les contrats qui le prouvent.

Du secteur de l’électricité, il est prévu que dans les premières réductions qui Réseau électrique -gestionnaire du système électrique- effectuera chaque mois il peut y avoir un certain impact réglementaire et les entreprises doivent reverser une plus petite partie des revenus pour certains contrats avec l’industrie qui sont encore indexés sur l’évolution du marché de gros. Mais les compagnies d’électricité partent du principe que ces contrats finiront par être reconvertis en accords à prix stable justement pour éviter l’impact des coupures de part et d’autre.

la réforme de la réforme

Après l’arrêté-loi royal approuvé cette semaine, les entreprises pourront éviter une baisse de leurs revenus si elles démontrent – en montrant leurs contrats – qu’elles vendent l’électricité qu’elles produisent grâce au nucléaire, à l’hydroélectricité et à certaines énergies renouvelables à des prix stables et bien inférieurs à les niveaux exorbitants actuels du marché de gros de l’électricité. Et dans les dernières semaines Iberdrola et Endesa, Les plus touchés par le règlement ont fait valoir que toute leur production en Espagne est vendue à terme et à des prix fixes.

L’exonération des baisses s’appliquerait aussi bien aux contrats à long terme qu’aux forfaits antérieurs à la réforme précédente (approuvé le 14 septembre) ainsi qu’aux accords prorogés ou prorogés à prix fixes et valables au moins un an. Les compagnies d’électricité avaient déjà envoyé des lettres à leurs gros clients leur annonçant la nécessité de revoir les conditions de leurs contrats pour les adapter à la nouvelle réglementation et aux prix élevés ou pour les résilier directement. Le gouvernement estime que le nouveau décret encourage les énergéticiens à maintenir inchangés leurs accords avec leurs clients industriels.

Le gouvernement a renoncé et a fini par inclure dans le règlement l’une des grandes revendications des compagnies d’électricité : que les contrats de vente entre entreprises d’un même groupe puissent également être exonérés des coupes. Iberdrola et Endesa veillent à ce que la totalité ou la quasi-totalité de leur production d’électricité en Espagne soit vendue à leurs propres sociétés commerciales pour l’approvisionner aux clients finaux, et ce à des prix bien inférieurs à ceux du marché de gros. Si l’Exécutif avait laissé de côté les dérogations aux contrats intragroupe, comme prévu initialement, les coupes millionnaires auraient été maintenues.

Demandes de Podemos

United Podemos, partenaire minoritaire du gouvernement, ne cache pas ses doutes sur l’efficacité des mesures visant à amortir la hausse des factures d’électricité et à protéger l’industrie de la hausse des prix de l’énergie si les coupes dans les soi-disant « bénéfices tombés du ciel & rdquor; ils finissent par se diluer avec le nouvel arrêté-loi royal approuvé par le Gouvernement.

La formation violette, qui a affirmé ces dernières semaines sa fermeté à ne pas assouplir les coupes dans les compagnies d’électricité, considère qu’avec la nouvelle règle, on ne sait pas clairement quels sont les prix considérés comme raisonnables qui servent à être exonérés de la réduction des revenus. Pour cette raison, il entend exiger qu’un barème clair soit établi prix maximum de 60 euros par mégawattheure (MWh) dont les compagnies d’électricité doivent restituer ce qu’elles facturent en plus dans leurs contrats à long terme (ces dernières semaines, le marché de gros est resté en permanence au-dessus de 200 euros par MWh).

United Nous pouvons avertir qu’au cours des prochaines semaines, l’effet des nouvelles mesures sera analysé et son intention est de prétendre que la règle est traitée comme projet de loi au Congrès de pouvoir introduire des changements si nécessaire si leur manque d’efficacité est avéré. « Si les bénéfices tombés du ciel ne sont pas coupés, la lumière continuera de monter & rdquor ;, se plaignent des sources de la formation. « Nous allons être dans l’expectative & rdquor;.