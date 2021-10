Les compagnies pétrolières russes cherchent à augmenter leurs revenus en exploitant des crypto-monnaies grâce à une stratégie brillante ZyCrypto

Publicité





Les compagnies pétrolières russes envisagent d’utiliser du gaz torché pour extraire la crypto afin d’améliorer leur rentabilité. Les compagnies pétrolières demandent des éclaircissements aux autorités avant d’aller de l’avant avec les plans. Les sociétés minières américaines utilisent déjà cette méthode d’extraction de Bitcoin pour améliorer leur productivité.

L’industrie minière russe de crypto-monnaie connaît une forte augmentation au milieu des migrations massives de mineurs chinois assiégés. À la lumière de l’agitation dans l’industrie minière, les compagnies pétrolières évaluent les options d’augmentation des revenus grâce à l’extraction de crypto.

Gaz torché pour l’exploitation minière de Bitcoin

Les compagnies pétrolières russes envisageraient l’option d’ouvrir des fermes minières sur leurs champs pétrolifères pour l’extraction de crypto-monnaies. L’intention est d’utiliser le gaz de torche pour la production d’électricité afin d’exploiter des crypto-monnaies tout en fournissant une mesure de la valeur du gaz.

Vasily Shpak, directeur adjoint du ministère russe du Commerce, a écrit une lettre au ministère de l’Industrie numérique et à la Banque centrale pour demander la position juridique d’une telle décision. La lettre laisse spécifiquement entendre que « la mise en œuvre du mécanisme devrait augmenter l’efficacité de l’utilisation du gaz naturel dans la production thermique grâce à des modules hybrides pour l’extraction de monnaies numériques ».

La lettre a révélé que l’idée de cette méthode d’extraction de crypto-monnaie venait des compagnies pétrolières elles-mêmes. L’extraction de gaz torché n’est pas connue de la loi russe et une sorte de directive des régulateurs jettera la pierre angulaire de l’industrie minière en plein essor.

La Russie est l’un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde et abrite désormais une grande partie des mineurs fuyant la répression chinoise de la crypto-monnaie. On pense que si la clarté réglementaire est positive, la Russie peut devenir un leader mondial dans l’extraction de crypto-monnaie. Le pays est à la traîne par rapport aux États-Unis et au Kazakhstan dans la liste des plus grands fournisseurs de taux de hachage de Bitcoin et il a été signalé que le pays envisageait d’augmenter les tarifs d’électricité applicables aux mineurs de Bitcoin.

Il y a un précédent à suivre

L’année dernière, Gazpromneft, une compagnie pétrolière russe a ouvert la voie et annoncé la création d’une ferme minière dans un champ pétrolier situé en Sibérie. La société n’a pas entrepris d’activités minières directement, mais a servi d’hôte aux mineurs de Bitcoin et a obtenu Vekus comme son premier client. Vekus a réussi à extraire 1,8 BTC en un mois avec 49 500 mètres cubes de gaz, faisant allusion à une entreprise potentiellement rentable pour les compagnies pétrolières.

Igor Dorofeev, chef de l’Association of Data Center Industry Participants, commente que l’idée semble « logique » sur le papier « mais d’un autre côté, il s’agit d’une activité secondaire pour les pétroliers et coûteuse en termes de maintenance des centres de données ».

De l’autre côté de l’Atlantique, les sociétés minières américaines de Bitcoin vont de l’avant avec le concept d’extraction de Bitcoin dans les champs pétrolifères. Upstream Data Inc, Giga Energy et Crusoe Energy établissent un précédent solide à suivre pour le reste du monde. Selon le maximaliste de Bitcoin, Anthony Pompliano, « les compagnies pétrolières gagnent des revenus supplémentaires, les mineurs ont une énergie ridiculement bon marché et la planète reste un peu plus propre ».