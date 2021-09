Les comparaisons des performances de l’iPhone 13 et de l’iPhone 12 sont manquantes

Il manquait une chose intéressante au discours d’hier : malgré tout le temps qu’Apple a passé à parler des puces, il n’y avait pas de comparaison des performances de l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12.

Habituellement, Apple nous dit à quel point le dernier iPhone est plus rapide et plus puissant par rapport au modèle précédent, mais cette fois, il ne l’a pas fait – ce qui amène certains à conclure qu’il y a une bonne raison à cela…

Apple nous a dit à quel point la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 s’est améliorée par rapport à celle de l’iPhone 12. Cela nous a dit à quel point les appareils photo sont meilleurs. Il nous a parlé de l’encoche plus petite, de nouveaux niveaux de stockage, de nouvelles couleurs, de l’affichage ProMotion, de nouveaux boîtiers, etc. Mais les seules comparaisons de performances concernaient des téléphones Android non spécifiés.

Jason Snell de Macworld note qu’il est peu probable qu’il s’agisse d’une omission accidentelle.

Voici une chose amusante à propos de l’annonce de mardi de l’A15 Bionic : Apple n’a pas comparé ses performances à l’A14. Dans le passé, Apple a comparé la puissance de ses iPhones aux modèles précédents. Mais cette année, Apple a choisi de proclamer que l’A15 de l’iPhone 13 Pro a 50 % de meilleures performances graphiques et CPU “que la concurrence”. Étant donné qu’Apple a généralement été en avance sur ses concurrents en termes de puissance de processeur, cela suggère que l’A15 montre moins d’améliorations par rapport à l’A14 que par rapport aux processeurs Qualcomm des principaux téléphones Android. Et je me demande si Apple essaie peut-être d’utiliser une nouvelle puce qui n’est pas beaucoup plus rapide que l’ancien modèle. […] Au cours des dernières années, chaque génération de puces successive a offert une amélioration d’environ 20 % des performances monocœur. Cette année peut être différente. Bien que l’introduction d’un nouveau processeur de la série A soit toujours un gros problème, c’est une question ouverte sur l’ampleur du pas en avant du processeur A15.

SemiAnalysis le dit encore plus crûment, affirmant qu’Apple a perdu ses meilleurs ingénieurs de puces et, par conséquent, n’est pas en mesure d’offrir les améliorations de performances dont il disposait par le passé.

Les gains du processeur Apple s’arrêtent et l’avenir semble sombre alors que l’impact de l’exode des ingénieurs du processeur vers Nuvia et Rivos commence à se faire sentir […] Apple a longtemps été salué pour avoir les meilleurs cœurs de processeur pour les charges de travail des consommateurs pendant des années. Ils ont de loin les performances par horloge les plus élevées et l’efficacité grâce à des performances de la même classe que les meilleurs processeurs actuels d’AMD et d’Intel. Cela a été motivé par des gains fulgurants avec des changements architecturaux chaque année pendant une décennie. Désormais avec l’A15, ces gains sont vraiment ralentis. Apple en général était très réticent à propos de la comparaison A15 dans la nouvelle révélation de l’iPhone. Au lieu de le comparer à la génération précédente comme ils le font habituellement, ils ont choisi de le comparer à des « concurrents » ambigus. C’est super, mais nous ne sommes qu’à quelques mois des nouveaux chipsets Qualcomm, Samsung et MediaTek.

Le site présente ensuite la preuve que les performances de l’A14 et de l’A15 sont susceptibles d’être pratiquement identiques, en se basant sur les affirmations de performances d’Apple pour le nouvel iPad mini.

La chose la plus importante à noter est que les gains CPU sont identiques de A12 à A14 comme ils le sont de A12 à A15.

Il dit que l’explication probable est la fuite des cerveaux.

SemiAnalysis estime que le cœur de prochaine génération a été retardé de 2021 à 2022 en raison de problèmes de ressources d’ingénieur CPU. En 2019, Nuvia a été fondée puis rachetée par Qualcomm pour 1,4 milliard de dollars. L’architecte en chef du processeur d’Apple, Gerard Williams, ainsi que plus de 100 autres ingénieurs Apple sont partis pour rejoindre cette entreprise. Plus récemment, SemiAnalysis a annoncé la nouvelle de Rivos Inc, une nouvelle startup RISC V haute performance qui comprend de nombreux ingénieurs Apple senior. La fuite des cerveaux se poursuit et les impacts seront plus apparents à mesure que le temps passe. Comme Apple a autrefois drainé les ressources d’Intel et d’autres dans l’industrie, l’inverse semble se produire maintenant. Nous pensons qu’Apple a dû retarder le cœur du processeur de nouvelle génération en raison de tout le roulement de personnel qu’Apple a connu. Au lieu d’un nouveau cœur de processeur, ils utilisent une version modifiée du cœur de l’année dernière.

L’essentiel semble être : n’achetez pas l’iPhone 13 en espérant beaucoup d’améliorations de performances.

