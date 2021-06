Les comparaisons Senna/Max “devraient être prises au sérieux”

in

Alors qu’Ayrton Senna est toujours « spécial » pour lui, Gerhard Berger dit que les comparaisons entre Senna et Max Verstappen doivent être prises au sérieux.

Le directeur général de Honda F1, Masashi Yamamoto, a récemment déclaré qu’il voyait des similitudes entre Verstappen et Senna, à la suite de la Taureau rouge victoire masculine au Grand Prix de Monaco.

“Honda a remporté le Grand Prix de Monaco six fois de suite de 1987 à 1992, cinq de ces victoires venant d’Ayrton Senna”, a déclaré Yamamoto.

« Par coïncidence, c’est la première fois que Honda gagne à Monaco depuis Senna, mais je vois toujours un chevauchement entre Verstappen et Ayrton Senna, qui est un pilote très spécial pour Honda car son pilotage est très similaire à celui de Senna.

“A seulement 23 ans, il a encore le potentiel d’égaler et de dépasser le record de Senna de six victoires monégasques et je suis ravi de l’avoir aidé à franchir cette étape.”

Beaucoup penseraient que cette comparaison est quelque peu prématurée étant donné que, comparé à Senna, Verstappen a réalisé très peu dans le sport à ce jour.

Cependant, Berger n’est pas d’accord, affirmant que même si son ancien coéquipier se distingue toujours comme l’un des meilleurs, une telle comparaison doit être prise au sérieux étant donné que Toyoharu Tanabe de Honda, qui a travaillé en étroite collaboration avec les deux pilotes, a fait le lien.

« C’est difficile à comparer avec les statistiques, plutôt avec l’instinct. Le séné est toujours spécial pour moi, se démarque toujours. Juste à cause de son charisme », a-t-il déclaré sport1.de.

« Mais Lewis Hamilton fait aussi un travail incroyable, il ne faut pas l’oublier. De ses succès, on pourrait le mettre sur un pied d’égalité avec Ayrton.

« En ce qui concerne Max, la plupart des techniciens Honda n’étaient pas là à ce moment-là. Cependant, si Tanabe-San, qui occupe toujours des postes élevés chez Honda, a fait la comparaison avec Ayrton, il faut le prendre au sérieux.

“Parce que Tanabe-San était mon ingénieur de course à l’époque et connaissait donc exactement les données de télémétrie d’Ayrton.”



Verstappen a souvent été comparé à Senna en raison de son style de conduite agressif, qui a entraîné des erreurs et lui a coûté des points dans le passé.

Berger estime que le Néerlandais s’est amélioré dans ce domaine cette saison cependant.

“Malgré sa jeunesse, il est déjà très expérimenté”, a-t-il ajouté.

“Au début [in Baku] il était extrêmement prudent pour sa situation car il savait qu’il pouvait très bien doubler avec sa voiture à Bakou.

« Il sait exactement quoi faire. A Monaco, par exemple, le départ peut décider de la course. C’est pourquoi il est allé travailler là-bas de manière beaucoup plus agressive.

