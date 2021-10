Les compétences culinaires de Kate Middleton saluées par la nouvelle Dame Mary Berry – « Cuisine remarquable » | Royale | Nouvelles

En 2019, elle a inscrit le prince William et Kate Middleton dans un programme exclusif de la BBC pour Noël.

Elle les a accompagnés lors de quatre visites spéciales à différentes œuvres caritatives, puis a cuisiné pour une célébration de Noël anticipée dédiée aux bénévoles qui passent habituellement les vacances à travailler.

Interrogée sur les capacités culinaires de la duchesse après le tournage de l’émission, Dame Mary Berry a déclaré qu’elle était très impressionnée.

« Kate est une cuisinière remarquable et enthousiaste – elle est prête à tout.

« Elle a fait une belle roulade et William a essayé aussi et elle glaçait des gâteaux et était d’un naturel absolu, et j’aime l’idée qu’elle cherchera à bien faire les choses. »

Pendant l’émission, Kate, mère de trois enfants, a parlé à Dame Mary de sa tradition pour les anniversaires de ses enfants.

Elle a dit : « J’adore faire le gâteau.

« C’est devenu un peu une tradition que je reste éveillé jusqu’à minuit avec des quantités ridicules de mélange à gâteau et de glaçage et j’en fais beaucoup trop.

LIRE LA SUITE: La potentielle tournée royale américaine de Kate et William va « bouleverser » les Sussex

William intervint alors rapidement: « C’est la raison pour laquelle je suis si maigre. »

Dame Berry, l’ancienne juge de Bake Off, a été accompagnée lors de la cérémonie par son mari, Paul Hunnings.

Elle a révélé ses plans pour célébrer son enfance en disant: « Nous rentrons à la maison pour un sandwich et les enfants arrivent ce soir. »

Le cuisinier de la télévision a ajouté : « Je suis extrêmement fier et honoré, je souhaite juste que mes parents soient ici – ils regardent vers le bas et mes enfants sont très excités.

« Mon objectif est de transmettre le savoir-faire que j’aime tant car tout le monde doit cuisiner chaque jour, que ce soit un étudiant ou autre, il faut se nourrir alors pourquoi ne pas apprendre à bien le faire et en profiter. «