Les compétences de batteur de Ringo Starr louées avec Viral Compare & Contrast

Quincy Jones une fois affirmé que les Beatles étaient des musiciens nuls – mais cela devait s’adresser à tout le monde en plus Ringo Starr … parce que le mec était clairement en avance sur son temps.

Découvrez cette vidéo virale TikTok de @grahamethedrummer, qui explique ce que le batteur du groupe aurait pu faire sur leurs morceaux célèbres … et ce qu’il a réellement fait sur le produit final. C’est assez évident – RS allait au-delà pour ses chansons.

En tant que personne qui ne comprend pas grand-chose à la musique, et qui ne comprend pas spécialement les Beatles, cela m’a fait faire un adorable « Ahhhh ! pic.twitter.com/qeUtCJCcsy – Andrew Ellard (@ellardent) 29 octobre 2021 @ellardent

Graham soutient qu’il aurait été facile pour Ringo de téléphoner à la batterie s’il le voulait – montrant qu’il aurait pu jouer avec leurs mélodies avec des rythmes de batterie simples qui suivaient le rythme, mais à la place… a opté pour des motifs ingénieux qui a élevé les arrangements.

Il montre ce que l’on pourrait voir un batteur de base faire pour des morceaux comme « I Feel Fine », « Ticket to Ride », « Getting Better All the Time » et « Come Together » … puis contraste cela avec ce que Ringo a réellement fait dans la vraie vie … une batterie unique qui a fait ressortir les chansons.

Le TikToker compare ce niveau de jeu de batterie à une « superpuissance » … et chaque fois qu’il note, « Ce que Ringo a fait était bien plus cool. » Internet semble être d’accord, BTW – chantant les louanges de RS … avec certains disant qu’il est grossièrement sous-estimé dans le panthéon des grands batteurs.

John et Paul évidemment obtenu (et obtient toujours, pour la plupart) beaucoup de brillance … mais ce mec mettait du TRAVAIL là-bas derrière tous les guitaristes / bassistes.