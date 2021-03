Les compétences de conduite de Philip ont été approuvées par un invité de marque – «Conduire en douceur» | Royal | Nouvelles

Le Royaume-Uni a accueilli le président Obama et son épouse Michelle lors d’une visite d’État au Royaume-Uni en 2016. Les Obama ont été invités à passer du temps avec la reine et le prince Philip au château de Windsor. Le duc d’Édimbourg, alors âgé de 94 ans, a décidé de surprendre le président américain et son épouse en leur proposant personnellement de les conduire au château de Windsor.

C’était une offre que M. Obama ne pouvait tout simplement pas refuser et plus tard, il a loué les compétences de conduite de son hôte jusqu’au bout.

Le 44e président américain a déclaré à l’époque: « Je dois dire que je n’ai jamais été conduit par un duc d’Édimbourg auparavant et je peux dire que la conduite était très fluide. »

Le prince Philip peut se vanter d’une collection vraiment vintage de voitures classiques qu’il a conduites à différents moments de sa vie.

L’une de ses voitures préférées était la Lagonda 3 litres Drophead Coupé de 1954.

C’est la voiture qui a valu à Aston Martin Lagonda son tout premier mandat royal.

La voiture avait de nouveaux gadgets tels qu’un radio-téléphone que le duc d’Édimbourg utilisait pour faire des blagues à ses deux enfants aînés, le prince Charles et la princesse Anne.

La production du modèle a commencé en 1959 et a été repéré par le duc lors d’une visite au salon de l’automobile de Londres quelques années plus tard.

La voiture est propulsée par un six cylindres en ligne de 115 ch et Philip a payé un supplément pour une boîte de vitesses ZF à cinq vitesses améliorée.

Philip a commandé d’autres caractéristiques spéciales, qui comprenaient un pare-brise plus haut et un toit électrique, qui se pliait électriquement.