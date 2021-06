Les compétences parentales de la princesse Beatrice et d’Edoardo mises à nu – « Incroyable avec les enfants » | Royale | Nouvelles

La petite-fille de la reine, 32 ans, et son mari, 38 ans, attendent leur premier enfant. Mais le couple est devenu “une vraie famille” le 17 juillet 2020 alors qu’ils se mariaient lors d’une cérémonie privée, selon le copain de Béatrice.

La nutritionniste Gabriela Peacock a exprimé son enthousiasme pour les nouvelles du bébé du couple.

Le fondateur de GP Nutrition a expliqué que le fils de M. Mapelli, Wolfie – issu d’une relation précédente – sera heureux d’accueillir un petit frère.

Elle a confié à Hello ! : « Je ne pourrais pas être plus heureuse pour eux, c’est tellement excitant. Ils sont tous les deux formidables avec les enfants et ce sera tellement agréable pour Wolfie d’avoir un petit frère ou une petite sœur.

“Ils sont si heureux ensemble et maintenant ils sont enfin mariés. C’est marrant comme ça change la dynamique.

“Même s’ils étaient merveilleux ensemble auparavant, ils forment une vraie famille maintenant.”

La princesse Béatrice et son mari ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant le 19 mai.

Le palais de Buckingham a publié un communiqué déclarant : “Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé à l’automne de cette année.”

“La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle.”