Les complexes de Grandvalira clôturent la saison des neiges avec un œil sur l’été

12/04/2021

Sport.es

Les complexes hôteliers de Grandvalira ont terminé la campagne 2020-2021 la semaine dernière et ils l’ont fait avec leurs vues sur la prochaine saison, qui devrait être plus positive. Le solde final indique des pertes de plus de 91% du chiffre d’affaires mondial. Malgré tout, la station a investi tous ses efforts pour offrir la meilleure expérience de ski, compte tenu de la situation, ouvrant près de 170 km de pistes entre Grandvalira et Ordino Arcalís dans la dernière ligne droite de la saison et avec les liaisons entre secteurs de Grandvalira ouvertes (Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu et El Tarter).

En plus de l’impact économique dévastateur, la bonne nouvelle est que les efforts des stations ont permis aux familles résidant en Andorre de pratiquer le ski comme une valve d’échappatoire aux restrictions de déplacement et de sortie du pays. Finalement, En 93 jours d’ouverture, à Grandvalira il y a eu 203915 jours de ski vendus, 88% de moins la saison dernière, alors que dans le cas d’Ordino Arcalís, le nombre de forfaits de ski vendus était de 42 550, soit 78% de moins que les saisons précédentes.

En raison des restrictions dans les pays voisins, les stations de Grandvalira Resorts ont ouvert partiellement et progressivement les installations jusqu’à atteindre 165 km de pistes (135 km de Grandvalira et 30 km d’Ordino Arcalís). L’ouverture est intervenue plus tard que d’habitude, le 2 janvier, et avec seulement une partie des installations actives. La météo s’est accompagnée tout au long de la saison, mais les chutes de neige ont été rares, laissant des épaisseurs totales de 355,5 cm à Grandvalira, un chiffre inférieur à la saison dernière (504 cm) et 350 cm à Ordino Arcalís.

Pendant les 93 jours d’ouverture, Les équipes terrain de Grandvalira Resorts ont été essentielles pour garantir une bonne qualité de neige, cumulant un total de 8 650 heures travaillées avec une dameuse à Grandvalira et 1 800 heures dans le cas d’Ordino Arcalís et, lorsque les basses températures le permettent, produisant 849 064 m3 de neige de culture à Grandvalira et 79 706 m3 à Ordino Arcalís.

Grandvalira Resorts: bien plus que du ski

Bien que la grande attraction soit la neige et les possibilités de ski des pistes de Grandvalira et d’Ordino, le plus grand domaine skiable du sud de l’Europe offre bien plus. Activités de plein air comme la motoneige, snow tubbing, mushing, Snake Gliss (la “serpiente” de trineos articulado que baja por las pistas a última hora de la tarde) o los alojamientos singulares en entornos naturales de Epic Andorra han sido un reclamo durante la temporada para aquellos visitantes de fuera del país que han querido disfrutar de las saisons.

Les amateurs de gastronomie ont également eu leur espace à Grandvalira, avec des restaurants tels que Brasserie Piolet (avec possibilité de déguster la haute cuisine chinoise à Piolet by Kao), le Llac de Pessons (l’un des endroits les plus uniques de la station, avec une vue privilégiée sur le lac et spécialisé dans la cuisine traditionnelle de montagne), le Bar à vins et viandes par Jean Leon (un restaurant de type bistronomique avec des produits haut de gamme mais avec un service insouciant) ou L’Arrosseria Pi de Migdia, avec un menu exquis. Ordino Arcalís, pour sa part, a eu des propositions comme celle de la Restaurant La Coma, l’une des plus emblématiques de la gare, où les clients ont pu déguster des grillades de première qualité.

Ordino Arcalís: une station de compétition

La station d’Ordino a ouvert tout son domaine depuis pratiquement le début de la saison. Ses 30 km se sont ainsi ajoutés à la proposition de Grandvalira pour offrir au skieur une expérience plus complète.

Ordino Arcalís a été le théâtre de deux grandes compétitions, le Trophée Borrufa et le Freeride World Tour, qui l’ont non seulement maintenu sur la carte du monde des sports de neige, mais ont également montré que, malgré la situation défavorable de cette saison, la station est plus que prête à accueillir des événements sportifs de classe mondiale.

L’été à Grandvalira Resorts: chaque année avec plus de force

Stations Grandvalira et Ordino Arcalís travaillent déjà à la préparation de la saison estivale, sont de nouveaux produits et activités qui enrichiront votre offre estivale. Les dates exactes restant à définir, le parc familial Mon

En été, le L’accès aux téléphériques de Grandvalira et d’Ordino Arcalís sera gratuit pour les utilisateurs d’abonnements des deux stations.