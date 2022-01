La quatrième saison de la série à succès Netflix Cobra Kai est la plus grande saison à ce jour et l’une des raisons du succès de la saison 4 est la musique jouée dans les 10 épisodes. PopCulture.com a récemment rencontré les compositeurs de Cobra Kai Leo Birenberg et Zach Robinson pour une interview exclusive afin de discuter de la partition et de la bande originale de la quatrième saison – quelque chose qui les passionne.

« Nous sommes très excités à propos de cet album », a déclaré Birenberg à PopCulture. « C’est en fait un double album, où le premier volume du disque est la partition du All Valley Tournament, ces… lui donner sa propre expérience d’écoute parce que nous pensons qu’il est très autonome. »

Birenberg poursuit en parlant du volume 2 de la bande originale, qui est « la partition des huit premiers épisodes de la saison qui l’a précédé, et qui, selon nous, était également son propre genre d’expérience d’écoute qui vous fait traverser les hauts et les bas et les rebondissements de la saison et il vous livre au tournoi. En ce qui concerne à quoi s’attendre sur ces albums, le volume un s’ouvre avec une sorte de notre ouverture pour le tournoi. Un morceau que nous venons de sortir en tant que single intitulé ‘ C’est l’heure du karaté.’ Ce morceau est basé sur un tout nouveau thème que nous avons écrit pour la saison qui est pour le All Valley Tournament. »

Pour les trois saisons précédentes, Birenberg et Robinson n’ont produit qu’un seul disque. Mais avec la saison centrée sur le All Valley KarateTournament, qui présentait une performance de la superstar de la musique country Carrie Underwood, le duo a pensé qu’avoir deux volumes aurait du sens.

« Nous avons juste senti que nous avions l’opportunité de le présenter un peu différemment parce que la finition, la grande finition est si grande qu’elle avait besoin de son propre album », a déclaré Birenberg. Ajouter de la musique à Cobra Kai peut être une tâche ardue. Pour cela, la saison Birenberg et Robinson se sont mis au travail dès la fin du tournage en avril.

« Alors ils finissent de tourner, puis ils sont vraiment à fond et éditoriaux à ce moment-là où ils commencent vraiment à assembler les coupes », a déclaré Robinson. » Et puis une fois que les coupes commencent à être assemblées, nous commençons à nous impliquer et nous commençons normalement à travailler dessus une fois qu’elles sont assez proches des coupes terminées, peut-être à une ou deux ébauches. Nous avons aussi généralement une sorte de discussion large avec Jon [Hurwitz], Josh [Heald] et Hayden [Schlossberg] sur l’orientation générale de la saison. Nous restons en quelque sorte en dehors des détails parce que nous aimons en fait regarder la série pour la première fois. »

La saison 4 de Cobra Kai est sortie le jour du Nouvel An, mais les acteurs et l’équipe ont terminé le tournage de la saison 5 avant Noël. Cela conduit à la question de savoir quand Birenberg et Robinson se mettront au travail sur la cinquième saison? « Eh bien, nous ne savons probablement rien de la saison jusqu’à présent parce que nous n’avons rien vu et nous n’avons lu aucun script donc, nous irons dans le froid et j’imagine que nous commencerons au début de l’année prochaine, mais nous ne savons pas non plus quand il sortira », a déclaré Birenberg. « Alors qui sait ? »