Les compositions des Braves et des Astros pour le match 4 des World Series

Équipes Courageux d’Atlanta et Astros de Houston ont leur files d’attente pour lui jeu 4 de ce samedi dans le Épreuves mondiales de la saison 2021 de la Ligue majeure de baseball – MLB.

Les Braves d’Atlanta ont battu les Astros de Houston 2-0 et ont profité de cette série mondiale de la Ligue majeure de baseball 2021, alors ce samedi, ils tenteront de le mettre en échec. Cependant, le sidéral ira chercher le contraire et tentera de niveler les choses, c’est pourquoi ils ont leurs alignements prêts pour ce quatrième match du Fall Classic à Truist Park à Atlanta.

Braves d’Atlanta (2-1)

LF Eddie Rosario 1B Freddie Freeman 2B Ozzie Albies 3B Austin Riley RF Joc Pederson C Travis d’Arnaud CF Adam Duvall SS Dansby Swanson P Dylan Lee

Jeu 4. Présenté par @TruistNews | #BatailleATL pic.twitter.com/jIkgWecf5M – Braves d’Atlanta (@Braves) 30 octobre 2021

Astros de Houston (1-2)

2B José Altuve RF Michael Brantley 3B Alex Bregman LF Yordan Álvarez SS Carlos Correa CF Kyle Tucker 1B Yuli Gurriel P Zack Greinke C Martin Maldonado

Jeu 4. # ForTheH x @NationalPro pic.twitter.com/mSWzXOdIFg – Astros de Houston (@astros) 30 octobre 2021

Duel de lanceurs

Braves : Dylan Lee (gaucher) Astros : Zack Greinke (droite)

Comment regarder les Astros Vs. Braves of the World Series en direct en ligne gratuitement aujourd’hui ?

Équipes Courageux d’Atlanta et Astros de Houston jouent aujourd’hui samedi 30 octobre 2021, le jeu 4 de la Épreuves mondiales 2021 à Grandes ligues Et puis nous vous disons où le regarder en direct sur la chaîne ESPN Mexico gratuitement et à quelle heure il est.