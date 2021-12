Les comptes bancaires nationaux connaissent des erreurs de paiement le soir du Nouvel An

Les personnes disposant de comptes bancaires Nationwide ont signalé des problèmes de retard dans les paiements entrants aujourd’hui, certaines affirmant qu’elles n’avaient pas reçu leur salaire.

Les clients touchés par le problème ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils avaient « des factures à payer et un enfant qui avait besoin de nourriture ».

Une personne a déclaré: « En attente de salaire. Je n’ai pas de nourriture à la maison pour nourrir mon enfant de deux ans et mon mari ne peut même pas se rendre au travail car il a besoin d’argent pour acheter de l’essence.

Nationwide a présenté ses excuses pour le problème.

La société a tweeté: « Désolé, il y a actuellement un retard affectant certains paiements entrants. Votre paiement sera traité et vous n’aurez rien à faire.’

Les clients de tout le pays disent qu’ils n’ont pas été payés



La banque s’est excusée pour le retard

