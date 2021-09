Les comptes d’Àlex Palou pour être champion

20/09/2021 à 10h53 CEST

Alex Palou il n’a pas pu condamner le titre IndyCar ce week-end à Laguna Seca et devra attendre la dernière course de la saison à Long Beach pour tenter d’entrer dans l’histoire. Parmi les candidats au titre, le coureur de Sant Antoni de Vilamajor est sans conteste celui qui a le mieux et après sa deuxième place sur le podium de l’épreuve californienne dimanche, il a renforcé son avantage sur ses rivaux immédiats.

Après le test LAguna Seca, Palou a 517 points par 482 de Pato O’Ward et 469 de Josef Newgarden. Ce sont des chiffres qui le favorisent beaucoup. Scott Dixon, champion actuel, et Marcus Ericsson, avec respectivement 445 et 430 points, ont déjà été écartés.

Josef Newgarden il a encore une chance, mais il faudrait qu’il en fasse plein : pole, victoire et plus de tours d’avance, combiné à Palou ne terminant pas plus haut que 23e. De plus, Newgarden devrait également compter sur le fait que Pato O’Ward ne terminera pas deuxième.

La bataille se concentre donc entre Alex et Pato. L’Espagnol a un avantage de 35 points dans le casier, qui est en fait de 40 car rien qu’en allant à la course, cinq points sont ajoutés. Le Mexicain devrait gagner et en cas d’ajout de la session plénière, Palou aurait besoin d’une 11e place pour être champion ou d’une 12e place s’il menait un tour. Si Pato ne gagne pas, il doit être au moins deuxième, ajouter un point bonus et que Palou soit 25º derrière. En cas d’égalité de points, Palou dépasserait O’Ward pour la deuxième place.

LES COMPTES DE PALOU DEVANT O’WARD

Si Pato gagne, fait la pole position et est celui qui mène le plus de tours, Palou devrait marquer 19 points :

Être 11e

Être 12e et mener le test d’un tour

Si Pato gagne et est celui qui mène le plus de tours mais ne réalise pas la pole, Palou aurait besoin de 18 points :

Être 12e

Être 13e si aussi mener un tour

Être 13ème, s’il fait la pole

Être 14e, s’il fait la pole et mène un tour

Si Pato gagne mais n’est pas celui qui mène le plus de tours, Palou aurait besoin de 17 points :

Être 13e

Être 14e s’il fait la pole ou mène un tour

Être 15ème s’il réalise la pole position et mène un tour

Être 16e et être celui qui mène le plus de tours

Être 17e s’il fait la pole et est celui qui mène le plus de tours

Si Pato gagne, mais sans pole et sans être celui qui mène le plus, Palou aurait besoin de 16 points :

Être 14e

Être 15ème et mener un tour ou réaliser la pole

Être 16e, mener un tour et décrocher la pole

Être 17e s’il est celui qui mène le plus de tours

Etre 18ème s’il réalise la pole et est celui qui mène le plus de tours

Si Pato est deuxième, même s’il est celui qui a mené le plus de tours et fait la pole, Palou aurait besoin de 9 points :

Être 21e

Être 22e et mener un tour

Si Pato est deuxième sans faire la pole même s’il est celui qui mène le plus de tours, Palou aurait besoin de 8 points :

Être 22º

Être 23e et mener un tour

Être 23º et faire la perche

Être 24e, mener un tour et faire la pole

Si Pato est deuxième, avec Pole et en tête d’un tour mais sans être celui qui mène le plus de tours, Palou aurait besoin de 7 points :

Être 23º

Être 24e et mener un tour

Être 25e ou pire et être celui qui mène le plus de tours

Si Pato est deuxième, sans pole et sans être celui qui mène le plus de tours, 6 points suffiraient à Palou :

Être 24º

Être 25e ou pire et mener un tour

Être 25º ou pire et atteindre la pole

Si Pato est deuxième, sans pole et sans mener un tour ou troisième, Palou suffit à 5 points :

Prendre la sortie serait champion