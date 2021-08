Les comptes de Jan Dhan atteignent 43 cr avec des dépôts totaux supérieurs à Rs 1,46 lakh crore

Au cours de la première année du programme, des comptes PMJDY de 17,90 crores ont été ouverts.

Les comptes bancaires sous Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) sont passés à 43 crore avec des dépôts totaux de plus de Rs 1,46 crore lakh, a annoncé samedi le ministère des Finances alors que le programme phare d’inclusion financière du gouvernement achève ses sept années de mise en œuvre.

Le PMJDY a été annoncé par le Premier ministre Narendra Modi dans son discours du jour de l’indépendance le 15 août 2014 et a été lancé simultanément le 28 août pour favoriser l’inclusion financière. Cette mission nationale a été lancée pour garantir que les gens aient accès aux services financiers, à savoir, les services bancaires, les envois de fonds, le crédit, les assurances et les pensions de manière abordable.

Au 18 août 2021, le nombre total de comptes PMJDY s’élevait à 43,04 crore. Sur ce total, 55,47 pour cent (23,87 crore) des titulaires de compte Jan-Dhan sont des femmes et 66,69 pour cent (28,70 crore) se trouvent dans les zones rurales et semi-urbaines, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué. Au cours de la première année du programme, des comptes PMJDY de 17,90 crores ont été ouverts.

Sur un total de 43,04 crores de comptes PMJDY, 36,86 crores ou 85,6% sont opérationnels, et le dépôt moyen par compte est de Rs 3 398, selon le relevé. L’augmentation du dépôt moyen est une autre indication de l’utilisation accrue des comptes et de l’inculcation d’habitudes d’épargne parmi les titulaires de compte, a-t-il déclaré.

Le nombre total de cartes RuPay émises aux titulaires de compte PMJDY est passé à 31,23 crore. Pour les comptes ouverts après le 28 août 2018, la couverture d’assurance accidentelle gratuite sur les cartes RuPay est passée de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh. À cette occasion, le Premier ministre a tweeté : « Aujourd’hui, nous célébrons les sept ans de #PMJanDhan, une initiative qui a transformé à jamais la trajectoire de développement de l’Inde. Il a assuré l’inclusion financière et une vie digne ainsi que l’autonomisation d’innombrables Indiens. Jan Dhan Yojana a également contribué à accroître la transparence.

Appréciant les efforts inlassables de tous ceux qui ont travaillé pour faire du PMJDY un succès, a-t-il déclaré, leurs efforts ont permis au peuple indien de vivre une meilleure qualité de vie. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, tout en soulignant l’importance du programme, a déclaré que le parcours des interventions dirigées par le PMJDY entreprises sur une courte période de 7 ans a en effet produit à la fois un changement transformationnel et directionnel, rendant ainsi l’écosystème émergent d’inclusion financière capable de fournir des services financiers à la dernière personne de la société – le plus pauvre des pauvres.

« Les piliers sous-jacents de PMJDY, à savoir la mise en banque des non bancarisés, la sécurisation des non sécurisés et le financement des non financés, ont permis d’adopter une approche collaborative multipartite tout en tirant parti de la technologie pour desservir également les zones non desservies et mal desservies “, a-t-elle déclaré.

Sous l’annonce du Premier ministre Garib Kalyan Yojana le 26 mars 2020, un montant de 500 Rs par mois pendant trois mois (du 20 avril au 20 juin) a été crédité sur les comptes des femmes titulaires de comptes PMJDY, a indiqué le ministère des Finances. Un total de Rs 30 945 crore a été crédité sur les comptes des femmes titulaires de comptes PMJDY pendant le verrouillage de Covid en tant que mesure de soutien du revenu.

Environ 5 crores de titulaires de compte PMJDY reçoivent un transfert direct d’avantages (DBT) du gouvernement dans le cadre de divers programmes, a ajouté le communiqué du ministère.

Pour s’assurer que les bénéficiaires éligibles reçoivent leur DBT à temps, le gouvernement joue un rôle actif dans l’identification des raisons évitables des échecs de DBT en consultation avec la mission DBT, la NPCI, les banques et divers autres ministères, a-t-il déclaré. Grâce à une surveillance étroite à cet égard par le biais de vidéoconférences régulières avec les banques et les NPCI, la part des échecs DBT dus à des raisons évitables en pourcentage du total des échecs DBT est passée de 13,5 % (EF 19-20) à 5,7 % (EF 20 -21), a-t-il noté.

Sur la route à venir, a déclaré le ministère des Finances, les titulaires de compte PMJDY éligibles seront recherchés pour être couverts par le Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) et le Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY). Les banques ont déjà été informées de la même chose, a-t-il déclaré.

Le gouvernement se concentre également sur la promotion des paiements numériques, y compris l’utilisation de la carte de débit RuPay parmi les titulaires de compte PMJDY grâce à la création d’une infrastructure d’acceptation à travers l’Inde, a-t-il déclaré. Un autre domaine d’intervention est l’amélioration de l’accès des titulaires de compte PMJDY au micro-crédit et au micro-investissement tels que les dépôts flexi-récurrents, etc.

