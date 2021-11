Les comptes de l’Espagne pour être en Coupe du monde

11/12/2021 à 06:52 CET

L’Espagne ne dépend pas seulement d’elle-même pour aller à la Coupe du monde, mais après la dernière journée des matches de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, elle a remporté une autre série de résultats pour participer au tournoi le plus important du monde du football. Cela vaut la peine pour les Rouges de faire match nul contre la Suède pour sceller leur billet pour le championnat par équipe nationale, évitant ainsi un match de barrage redoutable qui aurait pu nous exclure de tout. L’Espagne a fait ses devoirs contre la Grèce, s’imposant 1-0 grâce à un penalty de Pablo Sarabia.

La Suède n’a pas eu cette chance et s’est inclinée 2-0 face à la Géorgie, donnant la tête du groupe à l’Espagne en fin de journée. Les élèves de Luis Enrique ajoutent 16 points, tandis que les Nordiques apparaîtront au rendez-vous de La Cartuja avec 15. Tout laisse présager que la Suède ne creverait pas avant la dernière journée, mais l’Espagne aura la bonne nouvelle de ne pas être contrainte de s’imposer face à un rival qui est et qui devra mettre toute la viande sur le gril.

Ainsi, l’Espagne vaut le même résultat qu’elle a récolté dans ce scénario sévillan contre la Suède à l’Euro 2020, où ils ont égalé à zéro but dans un match où il nous a été très difficile de trouver le chemin du but avec un Álvaro Morata qui a été très remis en question. Si les choses se passent normalement, La Roja pourra entrer dans l’histoire en se qualifiant pour sa douzième Coupe du monde consécutive. Depuis 1974, l’Espagne s’est toujours acquittée d’être dans l’événement le plus prestigieux du basket-ball.

La Suède ne doit pas être sous-estimée car elle dépend d’elle-même pour gâcher la fête et ce serait avec un triomphe à La Cartuja. L’équipe jaune sera dirigée par le redoutable duo Ibrahimovic et Isak essayant d’obtenir un excellent résultat lors de leur visite à La Giralda. L’Espagne sait qu’on ne peut pas leur faire confiance après avoir perdu le match aller 2-1 lors d’un match qui s’est tenu le 2 septembre.