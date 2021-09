Les comptes de l’Espagne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

09/09/2021 à 8h55 CEST

L’Espagne de Luis Enrique a remporté une double récompense contre le Kosovo lors de la dernière journée de la trêve de l’équipe nationale : il a battu le Kosovo (2-0) avec des buts de Ferran Torres et Pablo Fornals et a récupéré l’affiche favorite pour être en Coupe du monde. Qatar 2022. La Suède a succombé à la Grèce et l’équipe dépend à nouveau d’elle-même pour remporter le ticket en tant que leader du groupe.

Les Espagnols, qui ont battu mat l’équipe la plus faible du groupe, Ils ont une belle opportunité devant eux : s’ils gagnent contre la Grèce et la Suède dans les deux jours restants, ils seront au Qatar 2022, peu importe ce qui se passe dans le reste des matchs.. Je pourrais ne pas gagner l’un des deux matchs ou même les deux et obtenir la qualification sur la base de ce que font la Suède et la Grèce dans leurs matchs en attente.

L’équipe nationale a montré une grande version contre la Géorgie, qui s’est soldé par une large victoire (4-0), mais n’a pas été à la hauteur contre la Suède ou le Kosovo: la fragilité défensive et l’incapacité à générer des opportunités de danger réel sur le but rival ont mis en lumière les lacunes de l’équipe, également avec absences importantes comme celles de Pau Torres, Pedri ou Dani Olmo.

En novembre, pour sceller le ticket pour la Coupe du monde

L’Espagne affrontera ses deux matches en attente contre la Grèce et la Suède les 11 et 14 novembre. Les Grecs et les Suédois ont encore deux matchs à jouer, ils pourraient donc ajouter de la pression à l’équipe de Luis Enrique s’ils en gagnent deux. Espagne – La Suède se présente comme le duel définitif pour le billet pour le Qatar.

Les Espagnols ont récupéré l’affiche favorite grâce à la défaite de la Suède en territoire grec et Ils dépendent d’eux-mêmes pour participer à une nouvelle Coupe du monde, une date à laquelle ils n’ont pas manqué depuis 1978 et dans laquelle ils aspirent à répéter le succès de 2010, lorsqu’ils ont remporté le premier titre de leur histoire.