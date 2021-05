Les comptes de prêt à 20% de PNB étaient en retard de paiement jusqu’en décembre 20

«Les différences sont plus importantes si nous incluons également le stock de NPA. Les différences dans les NPA dans les prêts au détail, au logement et à l’automobile indiquent un profil de crédit plus faible pour PNB par rapport à SBI / BoB », a déclaré KIE dans une note mardi.

Le ratio des prêts en souffrance de la Punjab National Bank (PNB) entre un et 90 jours s’élevait à 20% du livre global à la fin de 2020. Un document d’offre émis par la banque a montré que la part du compte mention spéciale ( SMA) -2 prêts, dont les remboursements sont en souffrance depuis 61-90 jours, sont passés à 8,8% au 31 décembre 2020 contre 2,74% au 30 septembre 2020.

Certes, la catégorie des prêts SMA au 31 décembre 2020 comprend également les prêts qui n’étaient pas classés comme actifs non performants (APN) conformément au sursis provisoire de la Cour suprême sur la reconnaissance de nouveaux créances douteuses après le 31 août 2020. Celles-ci sont susceptibles de glisser dans le seau NPA au cours du trimestre de mars de l’exercice 21, car le séjour a été annulé le 23 mars.

L’insistance sur le livre de PNB était plus évidente dans la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), où 2,89% des avances intérieures étaient classées comme SMA 2. Le secteur des entreprises suivait de près, où 2,72% des prêts étaient en souffrance entre 61 et 90 jours.

Des signes similaires de tension naissante avaient été observés précédemment dans un document d’offre de la Bank of Baroda (BoB), qui montrait que le ratio SMA de la banque avait bondi à 21,57% au 31 décembre 2020, passant de 8% au 31 mars 2020. Cependant, la situation de PNB pourrait être un peu plus inquiétant que celui de BoB, considérant que son ratio NPA brut s’établit à 12,99% à la fin du T3FY21, contre 8,48% pour cette dernière.

Les analystes de Kotak Institutional Equities (KIE) ont observé que si les deux banques avaient environ 20% de leurs prêts sous SMA, PNB avait un ratio beaucoup plus élevé de prêts SMA 1 et 2 – 13% – comparé à 9% pour BoB. Bien qu’il y ait peu de différence entre les deux dans le segment des entreprises, de larges écarts apparaissent entre les deux banques dans le profil SMA-2 dans le commerce de détail (11% pour PNB vs 6% pour BoB), MPME (16% pour PNB vs 9% pour BoB) et agriculture (8% pour PNB vs 3% pour BoB).

«Les différences sont plus importantes si nous incluons également le stock de NPA. Les différences dans les NPA dans les prêts au détail, au logement et à l’automobile indiquent un profil de crédit plus faible pour PNB par rapport à SBI / BoB », a déclaré KIE dans une note mardi.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a déjà mis en garde contre une augmentation imminente des actifs douteux du système. Les pertes sur prêts dans le secteur bancaire, mesurées par le ratio NPA brut, pourraient presque doubler pour atteindre 13,5% d’ici septembre 2021 dans un scénario de référence et atteindre 14,8% dans un scénario de crise sévère résultant de la pandémie, le régulateur avait a déclaré dans l’édition de décembre 2020 de son rapport sur la stabilité financière (FSR).

L’état de la qualité du crédit dans le système financier suscite de nouvelles inquiétudes à la lumière de la deuxième vague de Covid en cours. Selon KIE, il est peu probable que le cycle actuel soit aussi douloureux que le cycle du NPA d’entreprise. Dans le même temps, la reprise de la croissance et de la rentabilité devrait être différée en raison de la deuxième vague.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.