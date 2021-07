Les comptes de prêts restructurés des MPME d’une valeur de plus de 55 000 crores de roupies par les PSB doublent en 18 mois

La RBI dans son rapport sur la stabilité financière plus tôt ce mois-ci avait noté que les PSB ont activement recouru à la restructuration dans le cadre de tous les régimes

Crédit et financement pour les MPME : Les comptes de prêts des MPME restructurés par les banques du secteur public (PSB) ont augmenté de 2,1 fois sur une période de près d’un an et demi. De 6 19 562 comptes impliquant Rs 22 650 crore restructurés au 31 janvier 2020, 13,06 comptes lakh avec un montant total de Rs 55 333 crore ont été restructurés au 26 juin 2021, a déclaré le ministre des MPME Narayan Rane en réponse à une question dans le Lok. Sabha jeudi. Les données de l’année dernière ont été partagées par l’ancien ministère des Finances MoS Anurag Thakur à Rajya Sabha en mars 2020. Depuis 2019, la faiblesse du portefeuille des MPME des banques et des NBFC a attiré l’attention de la réglementation, la Reserve Bank of India (RBI) permettant la restructuration de Prêts temporairement dépréciés des MPME jusqu’à 25 crore de roupies.

«Pendant Covid, il est bon que le gouvernement ait réalisé que le secteur des MPME, qui a été confronté à des défis car il n’a pas les poches profondes, a besoin de soutien. Le taux de mortalité dans les MPME est très élevé, mais comme le gouvernement a pu apporter un certain soutien, les banques ont continué à fournir des ressources au secteur des MPME. De nombreuses MPME ne viennent pas directement au système bancaire pour obtenir un soutien, elles passent par les entités financières non bancaires. Par conséquent, le gouvernement a été gentil dans le sens où il a autorisé le flux de crédit aux NBFC afin qu’elles puissent continuer à soutenir le secteur des MPME », a déclaré Charan Singh, ancien président de la Punjab & Sind Bank et PDG de la Fondation EGROW – une organisation de politique publique – Financial Express en ligne.

La RBI dans son rapport sur la stabilité financière plus tôt ce mois-ci avait noté que si les PSB ont activement recouru à la restructuration dans le cadre de tous les programmes, la participation des banques privées (PVB) n’était significative que dans le programme de restructuration Covid proposé en août 2020. Le portefeuille restructuré global de Les PSB s’élevaient à 26 190 crores de Rs dans le cadre du régime de janvier 2019 avant de tomber à 5 860 crores de Rs dans le régime de février 2020. Cependant, après Covid, il y a eu une forte augmentation à 24 816 crores de Rs au cours du programme d’août 2020. En revanche, les PVB s’élevaient à 1 364 Rs en février de l’année dernière, mais sont passés à 11 027 Rs lors du programme d’août 2020.

Néanmoins, malgré la restructuration, la tension dans le portefeuille des MPME des PSB reste élevée avec un taux de NPA à 15,9% en mars 2021 contre 13,1% en décembre 2020, même s’il est en baisse par rapport à 18,2% en mars 2020. La RBI avait demandé aux banques de surveiller étroitement la qualité des actifs des portefeuilles des MPME et des particuliers. «Cela appelle les banques à consolider leurs positions en capital alors que des conditions de marché favorables prévalent. Le secteur bancaire devra se prémunir spécifiquement contre les biais de sélection adverse tout en étant attentif à la demande de crédit des secteurs productifs et viables », avait déclaré RBI dans le rapport.

Pour résoudre le stress lié à Covid-19 des MPME, la RBI avait prolongé la facilité de restructuration des prêts MPME existants (où l’exposition globale de tous les prêteurs aux MPME ne dépasse pas 50 crore de Rs au 31 mars 2021) sans déclassement dans la classification des actifs jusqu’au 30 septembre 2021.

