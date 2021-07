Les comptes des enfants de moins de 16 ans sur Instagram seront privés par défaut | La technologie

Instagram souhaite que sa plateforme soit sûre pour les utilisateurs et, surtout, pour les mineurs. L’une des mesures prises pour protéger cette catégorie d’utilisateurs est que leurs comptes sont privés par défaut.

Les réseaux sociaux regorgent d’adolescents et c’est un problème qu’il faut régler. Jusqu’à présent, des entreprises comme Instagram, Facebook, Twitter ou encore TikTok avaient fermé les yeux.

Il est relativement facile de mentir lors de la création d’un compte, et le souvenir de l’année de naissance peut glisser dans une année qui coïncide par coïncidence avec une année qui aboutit à la majorité.

Cette pratique est déconseillée et, de fait, les réseaux sociaux prennent de plus en plus en compte les utilisateurs mineurs. TikTok a reconnu il y a des mois que sa plate-forme était en proie à des adolescents et cela a mis sur la table la nécessité de créer des mesures de protection pour ces utilisateurs.

L’une des mesures prises par TikTok était de rendre privés les profils des utilisateurs mineurs. En rendant ces profils privés, une barrière de protection est créée autour des utilisateurs, car cette personne pourra accepter ou refuser les demandes de suivi et son profil ne sera pas facilement accessible à tout autre utilisateur..

Instagram a vu que ces mesures avaient du sens et va les mettre en œuvre sur sa plateforme. Les profils des mineurs seront privés par défaut. Et, même si cela peut sembler une obligation, le réseau social de photographies informera les utilisateurs sur les avantages d’avoir un compte privé par rapport à un compte public.

Bien sûr, ce n’est pas la seule mesure qu’Instagram adoptera. Les comptes signalés par des mineurs seront automatiquement bloqués et ne pourront plus interagir avec d’autres comptes adolescents. Cette mesure est plus drastique et ainsi le contact des personnes dont le comportement n’est pas approprié avec des mineurs sera empêché.

Les nouvelles mesures Instagram sont appliquées aux comptes récemment créés par des utilisateurs mineurs, bien que les comptes déjà créés soient également suggérés pour tout ce qui implique d’avoir un compte privé. Instagram et TikTok cherchent tous deux à créer un lieu sûr pour leurs utilisateurs et plus encore pour ceux qui n’atteignent pas l’âge de la majorité.