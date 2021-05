Les comptes du salut, le championnat et les play-offs, énigmes à résoudre dans Second

28/05/2021 à 11:08 CEST

Quique Briz

Le dernier jour de la Ligue SmartBank et il reste encore de nombreux fronts ouverts et énigmes à résoudre. La bataille principale sera dans la lutte pour la permanence, mais le championnat de la ligue et la sixième place pour l’accès aux barrages sont également en jeu.

Pour éviter la descente ils se battent Sabadell (43 points) et Logroñés (44 points), actuellement dans la zone rouge, et Lugo (44 points) et Alcorcón (45 points). Albacete Oui Castellon ils sont déjà descendus et ils joueront aussi contre Fuenlabrada Oui Malaga, des équipes sans objectifs majeurs dans le tableau.

Comptes pour le salut

le Alcorcón vous n’aurez pas de compromis facile. Recevez à Saint-Domingue un Espanol réduit par les pertes et veut aller pour la première place, mais il est celui qui a le meilleur des quatre équipes et dépend de lui-même. L’engagement de la Lugo, que la vie sera en jeu à Vallecas contre un Vallecano Ray La seule chose qui vaut la peine de gagner pour entrer dans les barrages.

Logroñés Oui Sabadell ne dépendent pas d’eux-mêmes, même s’ils espèrent remporter des victoires contre Les palmiers Oui Mirandés, ils ne jouent rien, et attendent le miracle avec des résultats positifs à Vallecas et à Saint-Domingue.

Alcorcón

Si vous gagnez: vous êtes sauvé Si vous êtes à égalité: vous êtes sauvé à moins que Lugo et Logroñés ne gagnent.Si vous perdez: vous êtes sauvé si deux des trois poursuivants ne gagnent pas.

Lugo

Si vous gagnez: vous êtes sauvé Si vous êtes à égalité: vous êtes sauvé sauf si Logroñés ou Sabadell gagnent Si vous perdez: vous êtes sauvé seulement si Logroñés perd et Sabadell ne gagne pas. Cependant, si Sabadell nul mais Castellón gagne, ils seront sauvés par un quadruple nul.

Logroñés

S’il gagne: il est sauvé sauf si Alcorcón et Lugo gagnent S’il fait match nul: il n’est sauvé que si Lugo perd et Sabadell ne gagne pas S’il perd: relégué.

Sabadell

S’il gagne: il a besoin de deux de ces trois scénarios pour se produire: que Logroñés ne gagne pas, que Lugo ne gagne pas et qu’Alcorcón perd.S’il fait match nul: il est sauvé si Lugo et Logroñés perdent et Castellón ne gagne pas, car le triple tirage vaut mais le quadruple non, s’il perd: descendu.

Compte pour le play-off

Déjà classés pour la promotion sont Leganes, Girona Oui Almeria, qui affrontent ce dernier jour à égalité à 70 points et avec leur esprit fixé sur cette cravate pour la promotion. Ils ont seulement en jeu d’arriver en troisième ou quatrième classé pour avoir l’avantage de jouer à domicile au match retour, et d’avoir l’avantage d’aller en ronde s’il y a égalité dans les deux matchs.

Leganés devra défendre sa troisième place à La Romareda contre un Saragosse avec rien en jeu, tandis que le Girona jouera à Cartagonova contre un Carthagène qui a savouré sa permanence toute la semaine.

Pour sa part, Sportif doit gagner s’il veut participer aux barrages lors de sa visite compliquée à Almeria. Pendant ce temps, le Vallecano Ray recevra le Lugo et il faut aussi le faire avec la victoire pour les postes de promotion.

Vallecano Ray

S’il gagne: c’est un barrage S’il fait match nul: c’est un barrage sauf si le Sporting gagne. S’il perd: c’est un barrage sauf si le Sporting gagne.

Sportif

S’il gagne: c’est un play-off si Rayo fait match nul ou perd, s’il tire: il reste dehors S’il perd: il reste dehors.

Finalement, le Majorque cherchera le championnat au domicile de la Ponferradina. Pour ce faire, il doit gagner à El Toralín et espérer que le Espanol ne le faites pas lors de votre visite à Alcorcón. La journée se termine par le match anticipé entre Ténérife Oui Oviedo, deux équipes sans aucun enjeu.

Journée 42e Ligue SmartBank

Vendredi 29 mai

Samedi 30 mai

18.30 Albacete – Fuenlabrada21.00 Mirandés – Sabadell21.00 Cartagena – Girona21.00 Rayo Vallecano – Lugo21.00 Malaga – Castellón21.00 Ponferradina – Majorque21.00 Alcorcón – Espanyol21.00 Logroñés – Las Palmas21.00 Saragosse – Leganés21.00 Sporting de Gijón – Almería

Ce sera une dernière journée avec beaucoup en jeu et que tant en bas, pour le play-off qu’en première position, les parties seront vécues avec la calculatrice en main.