Les comptes en suspens de Leo Messi à Paris

31/10/2021 à 12h00 CET

L’attaquant du PSG, Léo Messi, revenu à zéro en Ligue 1 : Il a débuté comme titulaire lors de la victoire (2-1) sur le LOSC Lille, mais n’a pu terminer la première mi-temps qu’en raison d’une blessure et n’a pas pu faire ses débuts en tant que buteur, ce qu’il a fait jusqu’à trois fois dans le Ligue des champions. L’Argentin a été imprécis pendant les 45 premières minutes et n’a pas eu cette grande harmonie avec Neymar sur le plan offensif.

L’Argentin, arrivé en tant qu’agent libre après n’avoir pas conclu d’accord de renouvellement avec le FC Barcelone, a enregistré un total de 15 tirs (dont quatre entre les trois combinaisons) en tant que joueur du PSG en Ligue 1, le joueur qui a essayé le plus de fois sans marquer. Il n’a pas inscrit cinq matchs consécutifs sans voir la porte dans les cinq ligues majeures depuis octobre 2020, alors qu’il y en avait aussi cinq en tant que joueur du Barça.

ETL’ex-joueur barcelonais éprouve de nombreuses difficultés à s’adapter à la dynamique du PSG après son arrivée l’été dernier du FC Barcelone dans l’un des mouvements les plus historiques du football moderne.. Après plus de deux décennies au club du Barça, le joueur est sorti de la crise économique que traverse le club et a rencontré Neymar et Mbappé à Paris, où il espère remporter la Ligue des champions.

Conquérir la cinquième Ligue des champions, son grand rêve

Messi est arrivé au Parque de los Príncipes avec un seul objectif : ajouter sa cinquième Ligue des champions après plus de cinq ans d’absence en tant que joueur du Barça. Il l’a conquise en 2015 avec Neymar et Luis Suárez, en battant la Juventus (3-1) au stade olympique de Berlin, où entré dans l’histoire en signant le deuxième triplé du FC Barcelone de toute son histoire.

Le Rosario voulait continuer au FC Barcelone après avoir mis fin à son contrat le 30 juin 2021, mais les besoins financiers du FC Barcelone ont rendu toute manœuvre impossible et le joueur a dû partir. Puis le PSG est apparu, qui lui a proposé un contrat de deux ans avec un contrat plus optionnel et où ils s’attendent à ce qu’il soit l’un des architectes du premier titre continental de l’histoire du club.