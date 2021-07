Les comptes pour éviter les US dans la traversée des quartiers

Les Jeux Olympiques ont sorti leur format et avec le dernier jour de la première phase, une seule chose est claire : la France sera première et sera dans le Pot 1. L’organisation a décidé de diviser les 12 équipes classées en trois groupes de quatre équipes chacun. (traditionnellement deux sur six) et pour les KOLes deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs tiers se classent. Les salles seront tirées au sort avec deux tambours : dans le premier seront les trois premiers et le deuxième meilleur et le reste des équipes classées iront dans un autre groupe. Les équipes qui ont partagé un groupe ne pourront pas se croiser en quarts. En l’absence d’une seule journée dans le groupe C, les tambours sont restés :

Pot A

La France (premier du groupe A).

Australie (premier du groupe B).

Espagne / Slovénie (premier du groupe C).

États Unis (meilleur deuxième pour son bilan de 2-1 et moyenne : +82).

Pot B

Italie (deuxième du groupe A).

Espagne/Slovénie (deuxième du groupe C).

Allemagne (l’un des trois meilleurs tiers).

Japon/Argentine (l’un des trois meilleurs tiers).

Groupe A : France, USA, République Tchèque et Iran

La France a été imposée aux États-Unis, à la République tchèque et à l’Iran et a le premier carré. Pour sa part, l’Iran était dernier avec zéro victoire et Les États-Unis ont atteint la deuxième place après avoir battu la République tchèque (119-84) lors de la troisième journée. Les Nord-Américains sont les meilleurs seconds du tournoi avec un bilan de 2-1 et une moyenne de +82 (le meilleur des 12 équipes à Tokyo). Les Tchèques n’ont plus d’options pour être l’un des deux meilleurs tiers avec un bilan de 1-2 et une moyenne finale de -49.

Groupe B : Australie, Italie, Allemagne et Nigeria

Les quatre positions sont déjà définies. L’Australie a clôturé la première phase de groupes avec un bilan de 3-0 après avoir remporté le dernier match contre l’Allemagne. Pour sa part, L’Italie a battu le Nigeria et atteint la deuxième place avec deux victoires en trois matchs (moyenne : +16, 66 points de moins qu’aux USA). Les Allemands sont tombés à la troisième place avec une seule victoire en trois jours : son -16 dans la moyenne lui donne le ticket pour les quarts pour les -49 de la République Tchèque. Le Nigeria sort du tournoi avec un 0-3.

Groupe C : Espagne, Slovénie, Argentine et Japon

L’Espagne et la Slovénie joueront la première place ce dimanche (10h20). Celui qui gagne sera le leader de son groupe et celui qui perd, le deuxième. En ce moment, ils sont tous les deux 2-0, mais avec une meilleure moyenne pour les Slovènes (+53) que pour les Espagnols (+21).

Celui qui prévaut en Argentine-Japon, également le dimanche (06:40), sera troisième et passera aux quarts pour la moyenne volumineuse contre la République tchèque (-49) : L’Argentine est avec -28 et le Japon, avec -46. Celui qui gagne améliorera toujours la différence entre les points pour et contre.

Croisements possibles de l’Espagne

De cette façon, l’équipe nationale affrontera l’Allemagne ou l’Italie en quart de finale en cas de victoire. Et s’il perd, il aura l’une des trois noix de coco en route vers les médailles : les États-Unis (50% de chance), l’Australie (25%) ou la France (25%).