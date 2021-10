Les comptes que vous devez connaître pour que votre argent fructifie sans effort

20/10/2021 à 13:49 CEST

Actuellement, les ménages espagnols disposent de près de 1 000 millions d’euros de dépôts et de comptes sans rémunération. Cependant, cet argent n’est pas aussi sûr qu’il y paraît. L’inflation ronge ces économies car l’argent se déprécie peu à peu.

Si vous ne voulez pas perdre d’argent, la solution est d’utiliser cette épargne pour lutter contre l’inflation. Une option pour les épargnants averses au risque est un compte payant, qui peut compenser l’impact des augmentations de prix.

Son fonctionnement est très simple : un client met son argent à la disposition d’une banque. En contrepartie, l’institution financière conserve l’argent et le restitue avec intérêts après le délai convenu.

3 types de comptes payants avec de bonnes performances

Bienvenue sur le compte d’épargne-salaire (Openbank) : Filiale numérique de Santander propose jusqu’à 2,58% TAEG pour un solde maximum de 5 000 euros. Vous recevrez 126,25 euros bruts par an, selon les calculs d’Openbank sur sa page.

Pour recevoir cette rémunération ils doivent domicilier une masse salariale, une pension ou une allocation de chômage d’au moins 900 euros mensuel. Si les conditions ne sont pas remplies, le client perçoit une rémunération de 0,01 % TIN.

Compte Expansión Plus (Sabadell) : La banque catalane rémunère le premier TAEG de 2,73 % la première année et jusqu’à 3 % le reste des années pour un maximum de 10 000 euros. Par conséquent, si le client a ce montant, Vous toucherez 270,82 € après la première année et 295,96 € à la fin des années suivantes, selon les calculs effectués par Sabadell sur sa page.

Les clients doivent disposer d’un solde mensuel moyen supérieur à 30 000 euros en produits tels que dépôts, titres à revenu fixe, assurance-vie, fonds d’investissement, valeurs mobilières ou plans de retraite. Le solde disponible dans le compte lui-même ou dans d’autres comptes n’est pas pris en compte dans le total. De même, les titulaires doivent avoir revenu régulier de plus de 3 000 euros par mois.Compte de paie (Bankinter) :

Le compte de paie Bankinter vous permet de jusqu’à 340 euros d’intérêts en deux ans en dirigeant la masse salariale. Bien sûr, les clients doivent avoir un solde de compte de 5 000 euros pour atteindre ce montant.

Au total, l’utilisateur obtiendra 341,76 euros une fois ces 24 mois écoulés, selon les calculs effectués par Bankinter sur sa page. Les clients qui souhaitent bénéficier de cette rémunération doivent orienter une masse salariale de plus de 800 euros net. En outre, Ils doivent adresser trois reçus par trimestre et effectuer trois achats avec la carte de crédit.