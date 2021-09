Les comptes TikTok les plus connus, les connaissez-vous déjà ? – Le Soleil du Mexique

in

Actuellement, bon nombre des visages les plus connus proviennent de TikTok, un réseau social lancé en 2016 et qui peu à peu gagnait en popularité dans le monde.

À la suite du confinement dû à la pandémie, les gens ont commencé à migrer vers cette plateforme où sont créées de courtes vidéos sur divers sujets, de la comédie, des tutoriels et même de la publicité.

Bon nombre des influenceurs les plus appréciés ont commencé à faire des vidéos sur YouTube, mais ils ont gagné en notoriété sur TikTok, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Mais qui sont les tiktokers avec le plus de followers et pourquoi ?

Il y a des gens qui ont du contenu qui fait tomber des millions d’amoureux, devenant ainsi les plus populaires, comme la mexicaine Kimberly Loaiza et l’acteur Will Smith.

Nous vous présentons ici la liste des comptes les plus connus sur TikTok, selon Social Media Tracker, un outil qui permet de suivre les performances des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Charli D’Amelio

À tout juste 17 ans, la danseuse américaine Charli Grace D’Amelio est en tête de liste des comptes TikTok les plus célèbres, dépassant les 124 millions de followers.

En 2019, il a commencé à publier des vidéos sur ce réseau social, où il a exécuté des chorégraphies qui ont ensuite été imitées par des millions d’utilisateurs. Il a fallu un an pour être, depuis mars 2020, le compte le plus suivi.

Charli D’Amelio était déjà présente dans le programme Jimmy Fallon, en plus d’avoir collaboré avec de grandes marques comme Hollister.

Récemment, elle a été largement critiquée pour avoir été invitée, à son jeune âge, au Met Gala, un événement qui a eu lieu le 13 septembre.

Khabane boiteux

Khabane Lame, né au Sénégal, a réussi à se positionner dans ce réseau social grâce au loisir qu’il a généré d’être enfermé chez lui pendant sa quarantaine.

À 21 ans, le tiktoker a sorti ses premières vidéos sur la plateforme en mars 2020 et a récemment foulé le tapis rouge à la Mostra de Venise, un événement auquel il a assisté pour la projection d’Illusions perdues, un film réalisé par lui. Giannoli.

Ses plus de 111 millions de followers sont dus à sa réaction particulière, naturelle, mais très drôle à d’autres vidéos où les gens présentent des situations de leur vie quotidienne – comme peler une banane – les faisant paraître beaucoup plus compliquées qu’elles ne le sont.

Addison rae

L’actrice Addison Rae est l’une des célébrités avec le plus de followers sur TikTok, dépassant les 84,3 millions.

La jeune femme de 20 ans est devenue célèbre après avoir publié une vidéo dans laquelle elle est apparue en train de danser avec sa mère, une chanson de Mariah Carey.

Selon le magazine Forbes, Rae a gagné environ 5 millions de dollars en 2019.

Bella Poarch

A 24 ans, la chanteuse philippine, Bella Poarch, a été l’une des influenceuses avec le plus grand nombre de followers sur TikTok, dépassant les 81 millions.

Poarch, qui a servi dans l’armée avant de devenir célèbre, a réussi à devenir viral avec une vidéo dans laquelle il apparaît en synchronisation labiale (synchronisation d’un personnage animé avec la voix d’un acteur), faisant tomber les utilisateurs amoureux de ses gestes d’accompagnement.

A partir de ce moment, ses followers n’ont cessé d’augmenter et elle a créé des contenus amusants liés aux jeux vidéo, aux animes et à certaines occasions, elle est sortie chanter accompagnée de son ukulélé.

En mai de cette année, la chanteuse a sorti son single “Build a Bitch”, qui a atteint 75 millions de vues en une seule journée.

Zach roi

Connu pour “faire de la magie”, le cinéaste et illusionniste de 31 ans, Zach King, s’est classé parmi les cinq premiers des tiktokers avec le plus de followers, quelque chose qu’il a réalisé avec ses vidéos montrant ses grandes compétences en montage.

En 2016, Zach a exprimé le loup muselé dans le film d’animation “Zootopia”.

Cependant, ils ne sont pas les seuls à avoir excellé dans ce réseau social. Voici la liste des 20 comptes TikTok les plus connus, les connaissiez-vous déjà ?

1. Charli D’Amelio-124,4 millions d’abonnés

2. Khabane Lame-111,6 millions de followers

3. Addison Rae – 84,3 millions d’abonnés

4. Bella Poarch – 81,5 millions d’abonnés

5. Zach King-64,1 millions de followers

6. Will Smith-61,8 millions de followers

7. TikTok – 56,9 millions d’abonnés

8. Dixie D’Amelio-55,0 millions d’abonnés

9. Spencer X-54,7 millions d’abonnés

10. Loren Gray-54,0 millions d’abonnés

11. Kimberley Loaiza – 50,7 millions de followers

12. Michael Le – 50,1 millions de followers

13. Jason Derulo – 49,4 millions d’abonnés

14. CZN Burak-47,8 millions d’abonnés

15. Riyaz-44,3 millions de followers

16. BTS-41,4 millions d’abonnés

17. Brent Rivera-40,6 millions de followers

18. Dominik-40,6 millions de followers

19. The Rock-40,0 millions d’abonnés

20. Younes Zarou – 38,0 millions de followers