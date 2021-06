Les comptes WhatsApp Business n’auront plus « cette » fonctionnalité ; vérifier les détails

in

Le changement a été repéré dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.13.17.

WhatsApp continue de tester fréquemment de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme, cependant, cette fois, la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook teste la suppression d’un statut de fonctionnalité en ligne. Depuis longtemps, la société permet aux utilisateurs de vérifier le statut en ligne de chacun, c’est-à-dire s’ils sont en ligne ou hors ligne ou quelle a été leur dernière vue. La société avait également donné aux utilisateurs la possibilité de masquer la fonctionnalité s’ils le souhaitent. Dans le cas des comptes professionnels, la plate-forme de messagerie essaie de supprimer complètement la fonctionnalité.

Cela a été noté dans la dernière version bêta d’Android par le traqueur de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo. Cela implique que les utilisateurs, lorsqu’ils contactent un utilisateur sur un compte professionnel WhatsApp, ne pourront pas vérifier leur statut en ligne. Ils ne pourront pas savoir quand l’utilisateur était en ligne pour la dernière fois. Désormais, seul le « compte professionnel » sera affiché au lieu de « dernière vue ». Le changement a été repéré dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.13.17.

Selon le rapport, la fonctionnalité a d’abord été considérée comme un bogue, mais elle a ensuite été confirmée comme un nouveau développement. Il est à noter que la fonctionnalité a été supprimée pour les utilisateurs d’applications mobiles, mais que la dernière vue peut être vérifiée lorsqu’elle est utilisée à partir du Web de WhatsApp ou de WhatsApp pour iOS, car les modifications ne sont actuellement testées que pour Android. Après les tests, les changements devraient bientôt être déployés pour les utilisateurs d’Android.

Pendant ce temps, WhatsApp a confirmé l’introduction prochaine du mode de disparition, de la prise en charge de plusieurs appareils et d’autres fonctionnalités. La société teste également la fonctionnalité de vue unique parmi les utilisateurs de la version bêta. Les détails de ces fonctionnalités ont été confirmés par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le chef de WhatsApp, Will Cathcart, au début du mois. Alors que la fonction de disparition des messages est sur l’enclume, WhatsApp commencera à tester la fonction de prise en charge multi-appareils dans les deux ou trois prochains mois avec le lancement de la version bêta publique.

