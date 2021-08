Les comtés du Texas qui ont demandé une aide en cas de crise frontalière ne l’ont pas reçue, selon des responsables .

Alors que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a alloué ce printemps 1 milliard de dollars de fonds pour la sécurité des frontières au ministère de la Sécurité publique de l’État et à 1 000 membres des forces de l’ordre pour sécuriser la frontière, les comtés qui ont fait des déclarations de catastrophe concernant la crise des migrants illégaux disent qu’ils n’ont toujours pas reçu les ressources qu’ils recherchaient quatre mois plus tard.

“Le comté de Kinney n’a rien reçu de ce que nous avons demandé au gouverneur le 21 avril”, a déclaré le procureur du comté Brent Smith à Just The News. « Nous avons entendu des promesses et on nous a dit que toutes les ressources dont nous avons désespérément besoin sont disponibles, mais jusqu’à présent, rien n’a été livré. Les promesses vides ne protègent pas nos résidents. Les promesses vides ne sécurisent pas notre frontière.

Les déclarations de catastrophe demandaient au gouverneur de fournir « des forces de l’ordre supplémentaires pour maintenir la souveraineté et l’intégrité territoriale » de leurs comtés. Ils ont également demandé que “le gouverneur du Texas fournisse des forces militaires de l’État pour aider à contrôler les conditions dans le comté en aidant le shérif du comté à faire appliquer la loi et à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du comté”.

Pourtant, des mois plus tard, les officiers du DPS, les Texas Rangers et les membres de la Texas Guard n’aident pas les shérifs à poursuivre les renflouements, c’est-à-dire lorsque des étrangers illégaux sautent d’une voiture, courent sur une propriété privée ou dans les broussailles et s’échappent, selon les forces de l’ordre locales à plusieurs comtés le long de la frontière et à des centaines de kilomètres au nord de celle-ci.

Just the News a fait des demandes répétées de commentaires du bureau d’Abbott qui sont restées sans réponse. Mais le bureau du gouverneur a soudainement organisé un appel téléphonique samedi après-midi avec des membres de la Texas Border Sheriffs Coalition et des juges de comté des communautés frontalières pour discuter de la sécurité des frontières.

Après avoir été incapable de mener ses affaires pendant 37 jours en raison de la fuite des démocrates de la Chambre, le comité des crédits de la Chambre devrait prendre en charge le financement de la sécurité des frontières cette semaine, a déclaré le gouverneur. Lors de l’appel, il a exhorté les shérifs et les juges du comté à expliquer l’urgence de recevoir des fonds aux membres du comité.

Le financement de la sécurité frontalière est classé cinquième sur une liste de 17 priorités législatives qu’Abbott a demandé à la législature de traiter lorsqu’il a convoqué une deuxième session législative spéciale le 5 août.

Mais Smith et d’autres ont demandé pourquoi attendaient-ils la législature quand Abbott a déclaré qu’un milliard de dollars avait été alloué à la sécurité des frontières.

« Qu’en est-il du milliard de dollars qui aurait été alloué à la sécurité des frontières lors de la dernière session de la législature ? Beaucoup de questions ici sans aucune réponse claire », a déclaré Smith.

Lors d’un briefing le 10 juillet avec les shérifs à Austin après la fuite des démocrates de l’État, Abbott a déclaré qu’il avait demandé « des crédits supplémentaires à la législature de l’État au cours de la session extraordinaire pour, en partie, financer les besoins que les shérifs ont exprimés, mais aussi pour financer en partie des stratégies supplémentaires qui seront menées par l’État du Texas », y compris un « plan global de sécurité des frontières ».

Avant la première session législative spéciale, qui s’est réunie en juillet et a eu des ratés lorsque les membres de la Chambre démocrate se sont enfuis, Abbott et le Texas Department of Emergency Management ont demandé aux comtés de soumettre un budget de crise frontalière avec des dépenses prévues pour les deux prochaines années.

Malgré cela, l’argent n’a pas été alloué parce que la législature est responsable de l’allocation des fonds.

L’impasse a laissé les shérifs et les comtés en première ligne de la crise frontalière sans les ressources qu’ils avaient demandées. Les comtés ont soumis leurs demandes à TDEM au début du mois de juillet.

Pendant ce temps, les shérifs du comté sont inondés de folies criminelles, de poursuites en voiture et de renflouements avec une présence policière insuffisante pour les aider et, dans certains cas, avec une agence d’État travaillant contre eux.

Dans le comté de Goliad, le shérif Roy Boyd a déclaré à Just The News qu’il avait installé des panneaux à côté des routes que le ministère des Transports du Texas avait démolis.

Les panneaux sont affichés dans l’herbe à côté de l’autoroute, qui indiquent en espagnol : « Attention ! Trafiquants d’êtres humains et de drogue ! Faites demi-tour et faites le tour. N’entrez pas dans le comté de Goliad ou nous vous traquerons et vous jetterons en prison.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer que le ministère des Transports enlevait les panneaux, Rickey Dailey, un porte-parole de l’agence, a déclaré à Just The News : « La priorité absolue du ministère des Transports du Texas est la sécurité et nous nous engageons à assurer la sécurité des voyageurs.

« TxDOT respecte les lois fédérales et étatiques conçues pour garantir que l’emprise publique le long des routes du Texas est exempte de dangers et de distractions. La sécurité étant le principe directeur, l’emplacement des panneaux et d’autres structures le long des routes doit respecter des normes strictes. Cela inclut des dispositifs de sécurité tels que des garde-corps et des panneaux de signalisation.

Mais le shérif Boyd conteste cette interprétation, citant la section 394.003 du code de sécurité des transports du Texas, la Lady Bird Johnson Safety Act, qui concerne la signalisation et les emprises routières.

La sous-section 3 de cette section prévoit une dérogation à la loi pour la sécurité et le bien-être des citoyens et de la communauté et la sous-section 6 stipule que toutes les subdivisions politiques sont exemptées de la loi, ce qui signifie que le comté peut installer des panneaux.

Boyd dit qu’il a fait preuve de diligence raisonnable avant d’installer les panneaux et soutient qu’il existe des millions de panneaux en plastique ondulé avec des poteaux en T métalliques dans le sol le long des routes du Texas, qui ne posent aucun problème de sécurité.

De même, TxDOT autorise l’utilisation de 55 gallons d’eau dans le sol à côté de la route pour les immigrants illégaux, mais ne retire activement que ses panneaux d’avertissement contre le trafic d’êtres humains.

Lorsqu’on lui a demandé en quoi les panneaux posaient davantage un problème de sécurité que le problème de sécurité de la prévention et de la poursuite de la traite des êtres humains, Dailey n’a pas répondu.

Le procureur du comté de Goliad, Rob Baiamonte, a demandé un avis officiel sur la question au bureau du procureur général Ken Paxton. Paxton a soutenu les efforts des forces de l’ordre pour réprimer la traite des êtres humains et a agressivement poursuivi les passeurs dans le cadre d’une initiative majeure de son bureau.

En plus du différend avec TxDOT, Boyd a déclaré que lui et ses adjoints, chargés de couvrir 849 milles carrés à environ 150 milles au nord de la frontière sud, n’avaient pas obtenu l’aide qu’ils avaient demandée à l’État.

Il a déclaré à Just The News qu’ils avaient besoin d’agents du DPS patrouillant sur les autoroutes poursuivant les trafiquants d’êtres humains et de drogue dans une artère très fréquentée par les immigrants illégaux et les criminels se dirigeant vers le nord. Un seul soldat de l’État de la région est chargé de patrouiller dans trois comtés.

Boyd a également décrit ce que ses adjoints traitent au quotidien.

Il y a une semaine, deux députés qui n’étaient pas en service, ont entendu un appel à la radio et ont répondu pour poursuivre un immigrant illégal traversant la ville à toute vitesse dans un camion qui a traversé sept clôtures sur une propriété privée avant que des individus ne se sauvent et échappent à la capture. Dans une autre poursuite en voiture, sept hommes ont été entassés dans une petite voiture à hayon et arrêtés, a-t-il déclaré.

Lundi dernier, les agents étaient à la recherche d’un autre plan de sauvetage avec sept immigrants illégaux en liberté dans la brousse. Aucun officier du DPS, aucun Texas Rangers et aucune garde nationale du Texas n’aident les shérifs à poursuivre les renflouements lorsque des immigrants illégaux se précipitent sur des propriétés privées ou dans la brousse, selon les forces de l’ordre locales.

Les shérifs de tout le Texas ont publié sur les réseaux sociaux leur frustration ainsi que des vidéos de poursuites en voiture, des arrestations quotidiennes et des photos de criminels présumés.

Plus tôt ce mois-ci à Refugio, une ville au sud de Goliad, des agents ont arrêté 31 étrangers illégaux entassés à l’intérieur d’une camionnette U-Haul. Beaucoup ont été testés positifs pour COVID-19 et ont été récupérés par des agents de patrouille frontalière.

Le shérif du comté de Jackson, AJ Lauderback, a déclaré que l’explosion de la criminalité s’était produite du jour au lendemain quelques heures après que le président Joe Biden a renversé la politique frontalière de l’administration Trump.

Le comté de Lauderback s’étend le long du couloir I-59 de Corpus Christi à Houston, où, selon lui, le plus grand centre de trafic d’êtres humains est situé au Texas et utilisé toutes les heures par les cartels mexicains.

Le comté de Lavaca, qui partage une frontière avec le comté de Jackson, à 275 miles au nord de la frontière, “n’est pas ce que vous considéreriez comme un comté frontalier”, a déclaré le shérif Micah Harmon. « Mais nous sommes tous les jours touchés par la crise frontalière. Nous nous occupons des poursuites, des renflouements, du trafic d’êtres humains, des stupéfiants, et tout cela arrive sur les autoroutes de son comté. »

Dans Texas Borderlands, produit par le bureau de Paxton, les shérifs décrivent comment l’immigration illégale fait des ravages dans tout le Texas. Les shérifs disent que leurs électeurs ont peur et ont été abandonnés par le gouvernement fédéral et que les démocrates qui s’enfuient de leurs fonctions à Austin ne font qu’empirer les choses.

Smith dit que les Texans « veulent la sécurité pour leurs familles. La sécurité n’est pas une question politique. C’est une question humaine.

Boyd dit que l’immigration illégale est une question constitutionnelle.

“La Déclaration d’Indépendance dit:” Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. ‘

« Comment êtes-vous censé avoir cela si vous ne pouvez pas profiter de l’endroit où vous vivez ? Comment pouvez-vous rechercher le bonheur lorsque vous ne pouvez pas quitter votre maison, lorsque vous devez vous soucier des gens qui traversent votre propriété et la détruisent ? ,” Il a demandé. « Le gouvernement fédéral viole nos droits en travaillant avec des entités étrangères pour amener toutes ces personnes à terroriser nos communautés. Cela nous transforme en un gouvernement marxiste.