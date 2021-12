Les concepteurs de la piste du projet sont éblouis par 2 invités surprises

Oubliez le travail, ces créateurs « Just Wanna Have Fun » !

Au cours de cet aperçu exclusif de l’épisode de ce soir de Project Runway, diffusé le jeudi 9 décembre sur Bravo, mentor Christian siriano Vous présentez deux célébrités surprises aux créateurs : Cyndi Lauper et vainqueur de la saison dernière, Geoffroy Mac. Et les candidats de la saison 19 ne peuvent contenir leur choc !

« Je n’ai pas vos modèles pour le moment mais j’ai une surprise spéciale », taquine Christian alors que Geoffrey et Cyndi se pavanent dans la salle de travail. Cyndi a l’air particulièrement à la mode avec une coiffure courte striée de rose vif.

Toutes les mâchoires des concurrents (à juste titre !) tombent après avoir vu les deux étoiles. « Cyndi, la seule et unique », designer Zayden jaillit dans un confessionnal séparé, « Et Geoffrey, le vainqueur de Project Runway, entrez et nous sommes tous, comme, starstruck. »

Christian appelle la musicienne Cyndi, lauréate d’un Grammy, d’un Emmy et d’un Tony Award, « une icône de la musique et de la mode », alors que Geoffrey décrit son lien spécial avec la légendaire auteure-compositrice-interprète « Girls Just Wanna Have Fun ».