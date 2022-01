Les conceptions de voitures Haas 2022 semblent «très positives»

Mick Schumacher dit qu’il aime avoir la chance de développer une voiture de Formule 1 pour lui-même et pense que les signes sont « très positifs » jusqu’à présent.

Le pilote Haas a maintenant atteint la fin de sa première saison en Formule 1 et a travaillé dans les coulisses pour aider au développement de leur 2022.

Haas a décidé d’investir toutes ses ressources de développement dans son challenger 2022 avant même le début de 2021, ce qui les a laissés en queue de peloton pendant toute la saison.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a admis sa surprise que Haas ait semblé plus compétitif vers la fin de l’année, bien qu’il n’ait pas amélioré sa voiture.

Schumacher a imputé ces améliorations à lui et à l’équipe qui travaille de mieux en mieux ensemble pour tirer le meilleur parti de leur voiture au fil de l’année. Après avoir vu et ajouté sa contribution à la voiture 2022, le jeune Allemand aime ce qu’il voit.

« La voiture a l’air très positive d’après ce que je vois et entends », a déclaré Schumacher à Motorsport.com en Allemagne avant sa deuxième saison de Formule 1.

« J’ai de grandes attentes. Espérons que ces attentes seront satisfaites sur la bonne voie au cours de la nouvelle année. »

L’année recrue de Schumacher en Formule 1 a été la première fois qu’il a pu voir comment une voiture au plus haut niveau se développe et comment il peut aider à façonner la direction des réglages, et il a dit qu’il était intrigué de voir comment l’équipe s’y prendrait pour construire leur challenger pour la nouvelle ère de la Formule 1.

« C’est quelque chose qui m’a toujours intéressé – comment les choses fonctionnent en général, et en particulier comment fonctionne une voiture de Formule 1 », a déclaré le pilote Haas.

« Je suis assez fortement impliqué dans le développement de la voiture 2022 et je veux juste la comprendre et la voir, avec toute la CAO [Computer Aided Design] des modèles et des choses comme ça.

« Donc, il y a certainement beaucoup de points que j’ai hâte d’analyser en début d’année. »

Il a ajouté qu’il était ravi « de pouvoir travailler avec l’équipe dans l’usine et d’avoir ma propre opinion sur la façon dont j’aimerais que la voiture soit », et a apprécié l’opportunité d’adapter certaines parties de la direction de la voiture à lui-même – ce qui il n’a jamais connu auparavant.

« C’est la première fois qu’une voiture est construite pour moi, pour ainsi dire, et pas pour tout le monde », a-t-il déclaré. « C’est très adapté à nos dimensions et à nos casques, donc tout s’emboîte harmonieusement. »