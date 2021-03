Les conceptions OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 ont fuité dans leur intégralité – BGR

OnePlus a annoncé lundi un investissement stratégique essentiel, confirmant les rumeurs selon lesquelles les futurs téléphones disposeront d’une technologie de caméra développée avec Hasselblad. OnePlus a déclaré qu’il allait investir 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour améliorer l’expérience de la caméra, Hasselblad jouant un rôle central à cet égard. Il est trop tôt pour dire si nous envisageons une poussée marketing ou si la magie Hasselblad arrive effectivement sur les téléphones OnePlus. OnePlus n’a pas partagé plus de détails sur l’appareil photo lors de cette annonce, mais les téléphones OnePlus 9 seront les premiers à faire basculer les modèles d’appareils photo de marque Hasselblad. OnePlus a programmé l’événement de lancement le 23 mars, date à laquelle il présentera sûrement les capacités d’enregistrement photo et vidéo des téléphones. Mais nous n’avons pas à attendre aussi longtemps pour voir les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro dans toute leur splendeur, car les deux conceptions ont complètement fui avant le lancement officiel.

Il est courant que les combinés OnePlus fuient bien avant l’événement de presse, et nous avons toujours su à quoi s’attendre des combinés OnePlus en termes de conception et de fonctionnalités. Le design du OnePlus 9 a fui avant l’annonce Hasselblad, laissant entendre qu’un partenariat de caméra était en préparation. Après que l’accord Hasselblad soit officiel, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a taquiné le design du OnePlus 9 Pro, montrant l’arrière du téléphone, y compris le système de caméra à quatre objectifs qui arborera la marque Hasselblad.

Tout commence par une simple pensée. Découvrez le # OnePlus9Series, co-développé avec @Hasselblad, le 23 mars. – OnePlus (@oneplus) 8 mars 2021

Mais c’est le même blog allemand qui nous apporte les rendus de presse complets pour le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. WinFuture trouvé des images qui mettent en valeur les deux modèles. Le teaser de Lau permet de confirmer que les rendus sont authentiques.

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ne présenteront pas de conceptions identiques, la formation présentant quelques changements de conception distincts. Le premier concerne l’écran, qui est plat sur le OnePlus 9 et incurvé sur le OnePlus 9. Cela pourrait être un avantage lorsqu’il s’agit de gérer les chutes. Nous avons vu Samsung plus tôt cette année utiliser des écrans plats pour les modèles Galaxy S21 et S21 +.

Le OnePlus 9 comporte également ce qui semble être un dos en plastique, tout comme les téléphones Galaxy S21 moins chers. WinFuture note que le châssis du téléphone ne comporte aucune ligne d’antenne, ce qui est habituel sur la plupart des combinés. Les «téléphones sandwich en verre», qui comportent un châssis métallique entre les panneaux de verre avant et arrière, ont besoin de ces lignes d’antenne pour que le téléphone puisse communiquer avec les réseaux cellulaires et Wi-Fi.

Le OnePlus 9 Pro a des lignes d’antenne en haut, en bas et sur les côtés. Tous les combinés Galaxy S21 disposent également de lignes d’antenne, même les deux modèles à dos en plastique. On ne sait pas pourquoi le OnePlus 9 n’en a pas. Le dos en plastique du téléphone pourrait en être la raison, mais ce n’est que de la spéculation.

Outre ces observations de qualité de construction, il y a une différence supplémentaire à prendre en compte. La caméra arrière OnePlus 9 Pro dispose de quatre objectifs, dont un appareil photo ultra-large Sony IMX766 de 50 mégapixels et un appareil photo principal IMX789 de 48 mégapixels. Les deux sont également présents sur le OnePlus 9. Mais la version moins chère n’a que trois caméras arrière à l’arrière au lieu de quatre.

Enfin, la fuite nous donne les différentes options de couleur pour les deux téléphones. Le OnePlus 9 Pro est disponible en noir, vert et argent. Le OnePlus 9 sera disponible en noir, bleu et violet. Vous pouvez voir toutes les images sur ce lien.

