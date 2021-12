Les concepts de gameplay de Zelda: Breath Of The Wild 2 révélés dans les brevets de Nintendo

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2, qui obtiendra sans aucun doute un nom beaucoup plus cool de la part de Nintendo le moment venu, a fait une apparition vedette dans l’E3 en ligne uniquement de cette année. La bande-annonce ci-dessus a clairement indiqué qu’il s’agirait d’une suite ambitieuse à l’original bien-aimé, avec Link vu dans le ciel et faisant toutes sortes de choses intéressantes; de beaux cheveux aussi, c’est vraiment une chose de beauté.

Fait intéressant, Gamereactor.eu a fouillé et découvert des brevets publiés par Nintendo qui renforcent certaines des fonctionnalités fascinantes que nous avons vues, et dans un cas nous donne des idées de pièces maîtresses épiques qui tombent dans le ciel.

Image : Nintendo

Les brevets eux-mêmes concernent tous les concepts et les aspects techniques des mouvements de gameplay. Par exemple, dans la bande-annonce, nous voyons Link traverser la partie inférieure d’une plate-forme et émerger du haut via un portail. Ce brevet traite de cela, suggérant que lorsque les conditions le permettent (et bien sûr lorsque le jeu le rend accessible), Link peut théoriquement être capable de le faire avec n’importe quelle surface. Le détail explique comment le jeu calculera la destination cible et s’il existe un point final valide pour que le joueur se transporte.

Image : Nintendo

Ensuite, nous avons une fonction de rembobinage, décrite dans le brevet comme un mouvement de retour. Cela a été utilisé dans de nombreux jeux de différents types, et dans un jeu Legend of Zelda, il pourrait être utilisé pour des puzzles et des conceptions de donjons intéressants, et pourrait également être assez agréable s’il est incorporé au combat.

Image : Nintendo

Enfin, un brevet aborde différentes approches de la chute de lien, ce qui est plus important qu’il n’y paraît. Il montre du parapente, bien sûr, et aussi un style de parachutisme comme cela a été mis en évidence dans la bande-annonce. Link est également montré en train de changer sa position / son positionnement, et le brevet parle de tout cela en relation avec la façon dont le mécanisme de tir à l’arc sera mis en œuvre pour chaque position. Encore une fois, cela met en place des séquences potentiellement passionnantes qui iraient au-delà de tout ce qui a été réalisé dans l’original.

Il est intéressant de voir ces brevets et de considérer à quel point cette nouvelle entrée semble prête à bouleverser et à faire évoluer la formule. Compte tenu de l’impact de l’original et de la façon dont il a révolutionné la franchise, il est passionnant de considérer que Nintendo semble désireux de pousser ses idées plus loin.

Dites-nous ce que vous en pensez, comme toujours, dans les commentaires !