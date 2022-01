Les concepts pliables de Samsung montrent comment il pourrait évoluer au-delà du Galaxy Z Fold 3

Que souhaitez-vous savoir

Les concepts d’écran pliable de Samsung sont exposés au CES 2022. La société présente différentes variantes de concepts de téléphone avec plusieurs plis. Le concept d’ordinateur portable/moniteur Flex Slidable et pliable est également exposé, ainsi qu’un haut-parleur AI unique.

Alors que Samsung est occupé à essayer de convaincre les consommateurs que ses meilleurs téléphones pliables sont entrés dans le grand public, la société travaille également déjà sur un moyen d’aller au-delà du pli « de base » que nous avons aujourd’hui. Samsung présente ses concepts d’écran pliable au CES 2022 pour nous donner un meilleur aperçu des différents facteurs de forme en développement.

Les concepts Flex S et Flex G ressemblent un peu au Galaxy Z Fold 3 mais prennent les choses en main en ajoutant un pli supplémentaire. Cela segmente efficacement l’écran en trois parties distinctes qui ne font plus qu’une lorsqu’elles sont dépliées.

Le concept Flex S montre un appareil avec un écran qui se déplie en forme de « S » dans un appareil de la taille d’une tablette. Une fois plié, une section de l’écran reste visible. Un autre concept montre une version plus petite, mais avec un panneau transparent à une extrémité afin que l’utilisateur puisse voir une petite partie de l’écran « arrière » une fois plié.

Il existe également le concept Flex G, qui se replie vers l’intérieur en forme de « G » afin de protéger l’écran interne.

Ensuite, le concept Flex Slidable, qui est le point de vue de Samsung sur des appareils comme le LG Rollable ou l’OPPO X 2021, dont aucun n’a été commercialisé en tant que produit de consommation. Ce concept montre l’affichage s’étendant vers l’extérieur d’un côté de l’appareil avec un panel d’applications parmi lesquelles l’utilisateur peut sélectionner. L’écran se replie ensuite lorsque le téléphone se rétracte.

Le concept Flex Note est le point de vue de Samsung sur les ordinateurs portables pliables comme le nouveau ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Une fois plié, il a à peu près la taille d’un ordinateur portable de 13 pouces, mais peut être utilisé comme un grand moniteur de 17 pouces lorsqu’il est déplié. La vidéo montre l’appareil avec un jeu sur un côté de l’écran et les commandes sur la moitié inférieure.

Le Flex Note ressemble au Surface Neo qui n’a jamais été et semble être beaucoup plus élégant que le pliable ASUS. Cependant, rien n’indique encore que Samsung envisage de le commercialiser de sitôt.

Samsung a également présenté probablement la version la plus cool d’un écran intelligent avec le concept de haut-parleur AI. Il est doté d’un OLED enveloppant qui peut se replier vers l’extérieur en un écran plat de 12 pouces lorsque vous en avez besoin pour des fonctions telles que les appels vidéo.

Si certains d’entre eux vous semblent familiers, c’est parce que Samsung a déjà présenté ces concepts dans des vidéos. Néanmoins, il est agréable de voir l’entreprise s’engager à développer de nouveaux facteurs de forme. Maintenant, si seulement nous pouvions les mettre sur le marché.

