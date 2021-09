Les concerts de La Mercè de Estrella Damm sont de retour

17/09/2021 à 10h56 CEST

Un an de plus, et comme c’est la tradition à Barcelone, le Concerts de La Mercè de Estrella Damm. Trois jours musicaux répartis dans deux quartiers de la ville -El Escenario Mediterráneamente et l’Antigua Fábrica Estrella Damm- qui feront vibrer les habitants avec les meilleures propositions du moment. Et tout cela, l’année où est célébré le 150e anniversaire des festivités de la Mercè.

Cette année, le Étape méditerranéenne d’Estrella Damm Il sera situé dans la Plate-forme Marine du Forum, qui s’ouvre comme un espace dans cette Mercè. Le vendredi 24, Les pommes de crabe, Sofia Gabanna et Stay Homas Ils agiront avec la Méditerranée en toile de fond, et le lendemain, samedi 25, ils donneront le relais à Joana Serrat & The Great Canyoners, Buhos y Oques Grasses.

D’autre part, dans le Ancienne usine Estrella Damm Les groupes qui font partie du programme BAM Barcelona Acció Musical défileront. De même, le samedi 25, Eterna Juventut, Estruç, Tronco, Lidia Damunt et Rusowsky Ils monteront sur scène au numéro 515 de la rue Rosselló à Barcelone, et le lendemain, dimanche 26, ils Antonia Jiménez, Yndi et Tutu, qui mettra fin à trois jours de musique sous le ciel barcelonais.

La capacité pour ces concerts sera limitée, et l’accès se fera réservation préalable d’entrée sur le web La reserva de entradas para la Antigua Fábrica Estrella Damm (BAM) se abrirá el martes 14 de septiembre, y las del Escenario Mediterráneamente (Música Mercè), el miércoles 15. Además, algunas actuaciones de La Mercè podrán seguirse en directo a través de betevé et de BcnCultura. HORAIRE DES CONCERTS

Scénario méditerranéen / Plateforme Marine Forum, 08019 BCNvendredi 24 septembre

20:20 h Les pommes de crabe

21h40 Sofia Gabanna

23h00 Restez chez vous

samedi 25 septembre

20h25 Joana Serrat & Le Grands canyoneurs

21h35 Hiboux

23h10 Oques Graminées

Ancienne usine Estrella Damm / Rosselló 515, 08025 BCN

samedi 25 septembre

12h00 Eterna Juventut

13h30 Structure

17h30 Tronc

19h00 Lydia damun

20h30 h Rusowsky

dimanche 26 septembre

17h00 Antonia Jiménez

18h30 Yndi

20h00 Tutu