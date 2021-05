Les concerts de musique reviennent à pleine capacité malgré le hoquet du début de 2021

Malgré la réticence de certains adultes à recommencer à profiter des divertissements de la foule avant l’automne – et un éventail d’annulations d’événements au début de 2021 – les preuves suggèrent que de nombreux fans auront la chance d’assister à des concerts de musique à pleine capacité cet été.

Bien que les professionnels du divertissement en direct, y compris le PDG de Live Nation, Michael Rapino, aient depuis longtemps exprimé l’espoir que des concerts de musique non socialement distancés reviendraient cet été, d’autres experts de l’industrie (comme le cofondateur de Lollapalooza et l’ancien responsable mondial de la musique de William Morris Endeavour, Marc Geiger) ont a précisé qu’ils pensent que le retour arrivera plus tard en 2021 ou même l’année prochaine.

Exacerbant l’incertitude inhérente à la situation, le premier trimestre de 2021 a entraîné l’annulation des tournées de Halsey, The 1975 et Taylor Swift, ainsi que de festivals tels que Glastonbury, Coachella et Stagecoach, Lightning in a Bottle et plusieurs événements organisés par CTS Eventim.

Cependant, des facteurs tels que le déploiement continu des vaccins COVID-19 ont semblé contribuer à plusieurs développements prometteurs à ce stade du deuxième trimestre de l’année, comme les organisateurs de Rolling Loud ont révélé en avril que leur festival aura lieu à Miami en juillet.

Astroworld de Travis Scott – qui devait durer deux jours pour la première fois – s’est vendu en moins d’une heure sans alignement officiel, et Jason Aldean, Enrique Iglesias et Ricky Martin, et Bon Jovi ont détaillé des plans pour offrir des performances aux fans.

S’appuyant sur ces points, le festival de musique d’enlèvement d’Insomniac a eu lieu à Orlando il y a environ un mois – deux semaines avant qu’Endeavour n’accueille au nord de 15000 fans à l’UFC 261, également dans le Sunshine State – et des concerts de musique non socialement distants sont sur le point de commencer à arriver dans États en plus de la Floride.

Certes, à Cincinnati, dans l’Ohio, des lieux tels que le Riverbend Music Center, le PNC Pavilion et le Taft Theatre ont révélé qu’ils organiseraient des concerts à pleine capacité sans masque cet été. Le gouverneur Mike DeWine, pour sa part, a annoncé que le mandat du masque dans tout l’État de l’Ohio prendra fin le 2 juin.

De plus, le célèbre Hollywood Bowl de Los Angeles a l’intention de rouvrir à pleine capacité cet été – tout en obligeant les invités à s’asseoir dans différentes sections selon qu’ils ont reçu un vaccin COVID-19.

En passant, le PDG de Disney, Bob Chapek, a relayé lors du dernier appel sur les résultats de son entreprise que Disney World pourrait bientôt mettre fin à son exigence de masque et augmenter sa capacité, en raison des directives mises à jour des Centers for Disease Control (CDC) publiées cette semaine.

Les représentants du gouvernement ont également levé les limites de masque et de capacité de longue date à Nashville, Tennessee, et le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le gouverneur de la Caroline du Nord Roy Cooper et le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer ont récemment annulé les mandats de masque et / ou les règles de taille de rassemblement.

Enfin, du côté des artistes, Dead & Company a dévoilé cette semaine ses plans pour une tournée de 31 dates 2021, qui débutera à Raleigh, en Caroline du Nord, le lundi 16 août, et se terminera au Hollywood Bowl à l’Halloween. Korn devrait commencer une tournée de 28 villes en Floride en août, tandis que les billets pour la tournée Beers on Me de l’artiste country Dierks Bentley (qui devrait également débuter en août) ont été mis en vente aujourd’hui.

Il va sans dire que ces développements semblent prometteurs pour les fans, les propriétaires de salles et, surtout, les artistes, qui ont connu de graves difficultés financières en raison de la perturbation sans précédent de la musique live provoquée par la pandémie COVID-19 et ses mesures de verrouillage associées.

Il convient de noter en conclusion, comme un autre indicateur du retour apparemment imminent des concerts de musique, que l’action Live Nation a augmenté de 5,56% pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, pour un prix par action de 85,80 $ – relativement proche de son plus haut historique. de 94,63 $ par action.