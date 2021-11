Les concerts de Travis Scott ont la réputation d’être tumultueux

L’histoire d’un survivant d’Astroworld qui a perdu son frère 3:27

. – Les concerts de Travis Scott sont connus pour être bruyants et bruyants. Mais le Festival Astroworld 2021, où la première nuit de représentations devait se terminer, a dépassé les niveaux de tumulte attendus lorsqu’il a pris une tournure mortelle.

Des images du jour de sa performance ont montré une foule de fans se frayant un chemin à travers une entrée VIP, la détruisant dans le processus. La foule qui s’est formée avant sa performance était d’environ 50 000 personnes.

« Je veux voir des gens paniquer », a déclaré Scott à un moment donné lors de sa performance à Astroworld, selon .. « Qui veut paniquer ? »

Scott n’est pas le seul dans le monde du divertissement à dynamiser des foules comme celle-ci, mais son style et son histoire sont maintenant examinés de près après que le festival de musique du Texas a fait un nombre considérable de morts.

Au moins huit personnes ont été tuées et 300 blessées lors de la représentation de Scott à Houston la semaine dernière, lorsqu’une foule d’environ 50 000 personnes s’est précipitée sur la scène. Les spectateurs étaient entassés et piétinés dans le chaos, avec des témoins décrivant le souffle coupé ou la RCR pour ceux qui étaient tombés inconscients.

Scott, de son vrai nom Jacques Webster, a déclaré dans une déclaration vidéo qu’il était « honnêtement dévasté » et qu’il avait brièvement interrompu le spectacle lorsqu’il s’était rendu compte qu’un membre du public avait besoin d’aide et à nouveau lorsqu’il a vu une ambulance. Il a repris le spectacle après ces pauses et a continué à se produire pendant 30 minutes supplémentaires après que les autorités eurent déclaré un événement faisant de nombreuses victimes au festival.

Cependant, la foule à Astroworld correspond au genre de concerts tumultueux de Scott, où les fans peuvent se déchaîner, a déclaré Noah Shachtman, rédacteur en chef de Rolling Stone.

« Les signes avant-coureurs dans ce cas remontent à loin, malheureusement », a déclaré Shachtman dans une interview avec John Berman de CNN.

Les précédents concerts de Scott se sont terminés par quelques blessures parmi les fans et les éléments de sécurité et par deux arrestations du rappeur. Un spectateur a déposé une plainte après avoir déclaré qu’il avait été paralysé lors d’un concert de Scott après être tombé d’un balcon. Scott et les autres accusés ont nié les allégations du procès, selon des documents judiciaires.

Scott a été accusé d’avoir incité à l’émeute lors de concerts précédents

Scott a été arrêté au moins deux fois pour des incidents lors de ses concerts. La première a eu lieu lors d’une représentation à Lollapalooza en 2015, lorsque la police a déclaré que Scott avait dit aux participants de monter sur les barricades de sécurité, selon l’affilié de CNN, WLS.

« L’artiste a joué une chanson et a ensuite commencé à dire aux fans de franchir les barricades », a déclaré le Chicago Office of Emergency Management dans une déclaration à WLS à l’époque. « Grâce à la réponse rapide de la sécurité, la situation a été résolue immédiatement et aucun fan n’a été blessé. L’artiste a fui les lieux et a été arrêté peu de temps après. »

Scott a ensuite plaidé coupable à un délit de conduite imprudente et a été condamné à un an de surveillance judiciaire, a rapporté le Chicago Tribune.

Sa deuxième arrestation liée à un concert a eu lieu en 2017 après un spectacle à Rogers, Arkansas, où il a été accusé d’incitation à une émeute, de conduite désordonnée et de mise en danger du bien-être d’un mineur. La police a déclaré que Scott « encourageait les gens à monter sur scène et à contourner les protocoles de sécurité », entraînant des blessures. Deux des accusations ont été abandonnées en 2018, mais Scott a plaidé coupable de conduite désordonnée et a versé plus de 6 800 $ à deux personnes qui ont déclaré avoir été blessées lors de son émission, a rapporté la Northwest Arkansas Democrat Gazette.

Un fan a déposé une plainte contre Scott et diverses autres parties après avoir déclaré qu’il avait été partiellement paralysé lors d’un concert de Scott également en 2017. Kyle Green a été « provoqué, est tombé d’un balcon » lors d’un concert de Scott à New York et a été ému par les agents de sécurité. « sans collier cervical, panneau dorsal et autres précautions de sécurité », selon un procès intenté par les avocats de Green contre Scott, le développeur The Bowery Presents LLC, XX Global Inc, David Stromberg Scott’s Cactus Jack Company et Strike Force Protective Services.

Dans un communiqué, l’avocat de Green, Howard Hershenhorn, a déclaré que Green était « dévasté et navré » pour les familles des victimes d’Astroworld.

« Il est encore plus indigné que cela aurait pu être évité si Travis avait appris sa leçon dans le passé et avait changé son attitude en incitant les gens à se comporter de manière aussi imprudente », a déclaré Hershenhorn.

« Travis doit apprendre de ce qui vient de se passer », a déclaré Hersehnhorn à Don Lemon de CNN lundi. « Et la vérité est, et ce qui est si difficile pour Kyle à propos de cette circonstance et franchement pour moi en tant qu’avocat … c’est qu’il devrait avoir appris maintenant. »

Les concerts à indice d’octane élevé de Scott sont devenus sa signature

Les mosh pits violents (les espaces où, devant la scène, les gens dansent agressivement, connus en espagnol sous le nom de « pogo ») et les foules chaotiques étaient les premières caractéristiques de la scène punk des années 80, lorsque les fans, généralement masculins, se sont écrasés et se sont heurtés au rythme du heavy metal et du grunge hardcore, le résultat de fans éprouvant « une euphorie partagée et un sentiment de proximité émotionnelle », a déclaré le psychologue britannique Matt Jarvis au magazine de style britannique The Face. Cette même ambiance a depuis été cultivée par des stars du rap comme Scott et ses contemporains, dont Tyler, le créateur et Playboi Carti.

La réputation de « rageur » de Scott est devenue sa signature, et cela fait partie de son attrait pour les fans et les amateurs de concerts qui cherchent à se libérer.

Dans une interview accordée à GQ en 2015 sur « comment faire rage », Scott a déclaré qu’il voulait que ses concerts ressemblent à des matchs de lutte à haute énergie. Il encourage souvent le public à faire correspondre son niveau d’énergie sur scène, ce qui se traduit souvent par des sauts, des danses ou la formation de mosh pits devant la scène.

« Vous trouvez tout ce que vous allez consommer pour vous exciter … que ce soit vos drogues, que ce soit votre eau, que ce soit votre jus d’orange ou votre alcool, faites ce que vous voulez faire », a-t-il déclaré dans l’interview de 2015.

Il a également partagé des images de fans brisant des barricades et prenant d’assaut l’entrée du festival Astroworld 2019. La vidéo qu’il a partagée comprend également des clips de fans violemment moshing ou pogo et ce qui semble être un élément de sécurité portant un corps sur leurs épaules. Cette année-là, trois personnes attendant d’entrer dans le festival ont été transportées à l’hôpital après avoir été piétinées avant même le début du festival, a rapporté l’affilié de CNN KTRK à l’époque.

Scott a dit qu’il voulait que ses fans » fassent leur truc » et n’essaie pas de les contrôler.

« Parfois, les enfants aiment tellement ça que ça vient d’eux », a-t-il déclaré dans une interview pour GQ en 2017. « Je suis toujours étonné par ce qui se passe dans les spectacles. »

Les décès à Astroworld restent sous enquête

L’enquête du département de police de Houston sur ce qui s’est mal passé à Astroworld pourrait prendre des semaines, voire plus, a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner. Une poursuite civile a déjà été déposée contre Scott, la société de divertissement Live Nation et le promoteur Scoremore.

L’âge des défunts oscille entre 14 et 27 ans, tandis que trois personnes restent hospitalisées, dont deux dans un état critique, jusqu’à mardi matin.

Scott a déclaré dans sa déclaration vidéo qu’il travaillait en étroite collaboration avec les autorités de Houston et d’autres responsables enquêtant pour déterminer ce qui n’allait pas. Il s’est également engagé à payer les funérailles des huit victimes et à offrir des remboursements à tous ceux qui ont acheté des billets pour le festival Astroworld.