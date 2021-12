Les concerts du 40e anniversaire de Metallica seront diffusés en ligne

La semaine dernière, Metallica a joué deux spectacles gigantesques à l’occasion de leur 40e anniversaire les 17 et 19 décembre au Chase Center de San Francisco, en Californie.

Désormais, les fans peuvent regarder les deux performances via la collection Coda sur Amazon. Pour ceux qui se sont désabonnés du service, Amazon propose un essai de 7 jours, vous pouvez donc même vous inscrire simplement pour regarder la paire de concerts gratuitement.

Pour ceux qui attendent de voir les concerts, ils seront disponibles à la demande à partir du 24 décembre à 12 h HE jusqu’au lundi 27 décembre. Ils seront également accompagnés de » séquences bonus améliorées et d’exclusivités supplémentaires « , uniquement la Collection Coda.

Le premier spectacle a suivi l’annonce officielle qui a déclaré le 16 décembre « Metallica Day » à San Francisco, alias la ville où Metallica a déménagé au cours de leurs années de formation et les a collés sur la carte de la scène thrash croissante à l’époque.

Chaque nuit des deux représentations a vu une setlist exclusive et rare, présentant au moins une chanson de chacun de leurs albums studio. Day One a présenté leurs interprétations habituelles de chansons telles que Creeping Death et Sad But True, mais avec les ajouts surprenants du classique de Ride The Lightning Trapped Under Ice (joué pour la première fois depuis 2012), aux côtés de la ballade Death Magnetic The Day That Never Comes et les débuts en direct de la chanson de l’ère Load/Re-Load, Fixxxer.

Le deuxième jour regorge d’autres raretés, notamment The End Of The Line, Dirty Window et I Disappear, et, en revenant chronologiquement sur leur discographie, le groupe a joué des chansons de chaque album en commençant par la chanson-titre de 2016 Hardwired. .. To Self Destruct et clôture sur Seek & Destroy de Kill ‘Em All de 1983.

Alors, les gars, assurez-vous de regarder le flux, car vous assisterez à une tranche importante de l’histoire de Metallica.

Allumer les lumières

Mort terrifiante

Piégé sous la glace

Bienvenue à la maison (sanatorium)

Orion

La paille la plus courte

Un

Triste mais vrai

Rien d’autre ne compte

Roi Rien

Fixxxer

ventilateur

Trèfle sans feuilles

Frénétique

Le jour qui n’arrive jamais

Cracher l’os

Câblé

La fin de la ligne

Fenêtre sale

Je disparais

Suis-je méchant?

La mémoire reste

Le carburant

saigne moi

Gaspiller ma haine

The Unforgiven

Entrez Sandman

Récolteur de désespoir

Marionnettiste

Fondu au noir

Coup de fouet

Chercher et détruire

(Crédit image: Metallica)

Le meilleur Metallica du jour : les offres de la liste noire de Metallica