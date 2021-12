Les concerts en direct peuvent avoir un grave problème de non-présentation, selon un nouveau rapport

Crédit photo : ActionVance

Plus tôt cette semaine, un rapport troublant a révélé que les non-présentations des fans avaient grimpé à environ 40 pour cent au Royaume-Uni. Aujourd’hui, un rapport différent fait la lumière sur l’incapacité des détenteurs de billets à assister à des concerts en direct aux États-Unis, alors que certains artistes de renom sont aux prises avec un taux de non-présentation de plus de 20% avant un programme de concerts chargé en 2022.

Le Guardian a interrogé plusieurs promoteurs et professionnels de la musique live au Royaume-Uni dans le cadre du rapport initialement noté, et par la suite, le Music Venue Trust (MVT), citant les résultats d’une nouvelle enquête, a averti que les salles de concert populaires étaient sur le point de » effondrer. »

Dans le cadre de ce dernier, le défenseur des lieux à but non lucratif a révélé que les établissements de concerts en direct avaient subi une fréquentation à deux chiffres, une vente de billets à l’avance et des baisses de revenus au cours de la semaine depuis que le gouvernement britannique a annoncé ses restrictions du plan B COVID-19.

Mais la tendance troublante ne s’est pas limitée aux concerts en direct au Royaume-Uni, selon un rapport du Wall Street Journal, qui précise que 20 pour cent ou plus de ceux qui ont acheté des billets pour voir des actes comme The Eagles, Dead and Company, et George Strait ne s’est pas présenté à certains spectacles.

Pour référence, les concerts de grands noms connaissent généralement un taux de non-présentation de 1% à 3%, selon la même source. Et un porte-parole de Live Nation a précisé que 17% des billets achetés pour des représentations aux États-Unis en 2021 n’avaient pas « été scannés » au 30 novembre, contre 12% en 2019.

Plus urgent encore, la baisse de fréquentation signalée affecte également les salles et les artistes indépendants, qui tirent une grande partie de leurs revenus de la vente d’aliments/boissons et de marchandises, respectivement.

« Des plus petits clubs et des spectacles de théâtre ont vu [no-show] des taux aussi élevés que 25 % à 30 % », indique également le rapport, citant les remarques de Dave Brooks de Billboard et notant les coûts de billet relativement bas des concerts. Séparément, le texte relaie que « des artistes comme Flaming Lips et Billy Joel ont également vu des taux de non-présentation de 20% ou plus à certains spectacles ».

En cette nouvelle année, il vaudra la peine de suivre la hausse décourageante des non-présentations de concerts – d’autant plus que tant d’artistes se préparent à prendre la route. Les dernières semaines ont apporté toutes sortes d’annonces de tournées 2022, et les sept derniers jours seulement ont vu Korn, Shinedown, Tim McGraw, Jack White et le comédien Aziz Ansari dévoiler une série de performances pour l’année prochaine.

De plus, l’Arabie saoudite a l’intention d’accueillir 500 à 600% de concerts de plus en 2022 qu’en 2019, à la suite des récents spectacles de Justin Bieber et David Guetta. Au moment de la rédaction de cet article, l’action Live Nation (NYSE : LYV) était en hausse d’environ quatre pour cent par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 105,46 $.