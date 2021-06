Les conclusions de Linkedin :Covid : la confiance des femmes dans la main-d’œuvre, la génération Z baisse

Les résultats étaient basés sur les réponses au sondage de 1 891 professionnels du 8 mai au 4 juin.

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a rendu les femmes qui travaillent et la génération Z de plus en plus vulnérables à l’incertitude économique sur le marché du travail en évolution, selon les conclusions de LinkedIn dans le cadre de l’indice de confiance de la main-d’œuvre.

L’enquête montre que la confiance globale de la main-d’œuvre indienne a diminué après avoir culminé début mars, avec un score composite de +54 en baisse de 4 points par rapport à +58 en mars.

Cette baisse de confiance se reflète fortement chez les professionnels des industries créatives telles que le divertissement, le design et les médias et communications, qui ont exprimé leur incertitude quant à l’avenir de leurs employeurs. Mais alors que plusieurs secteurs de l’économie rouvrent progressivement, les professionnels des logiciels et de l’informatique et du matériel et des réseaux sont de plus en plus confiants quant à l’avenir de leurs organisations.

Commentant les résultats, Ashutosh Gupta, directeur de pays, Inde, LinkedIn, a déclaré : et les jeunes professionnels sont parmi les plus bas de la population active aujourd’hui. Deux fois plus de femmes actives sont préoccupées par la disponibilité de l’emploi que les hommes actifs, et 30% des professionnels de la génération Z s’inquiètent du manque d’emplois ».

Deux fois plus de femmes actives s’inquiètent de la disponibilité des emplois, du temps consacré à la recherche d’emploi par rapport aux hommes actifs. Les résultats montrent que les femmes qui travaillent en Inde sont environ 2 fois plus susceptibles de s’inquiéter de la disponibilité des emplois, de leur réseau professionnel et du temps consacré à la recherche d’emploi, que les hommes qui travaillent aujourd’hui. Cet impact inégal a également ébranlé la stabilité financière des femmes actives, car 1 femme sur 4 (23 %) s’inquiète de l’augmentation des dépenses ou de l’endettement, contre seulement 1 homme sur 10 (13 %) qui travaille.

Les résultats montrent également que près de 30% des professionnels de la génération Z et 26% des millennials sont en difficulté en raison du manque d’emplois, contre 18% des baby-boomers. L’incertitude s’élargit en ce qui concerne les finances, car 1 personne sur 4 de la génération Z (23%) et de la génération Y (24%) déclare être plus préoccupée par sa dette ou ses dépenses, par rapport à la moitié des baby-boomers (13 %) en Inde aujourd’hui.

Selon LinkedIn Labour Market Update, les données de la plate-forme LinkedIn suggèrent que le temps moyen nécessaire aux nouveaux diplômés pour trouver un nouvel emploi a également augmenté de 43%, passant de 2 à 2,8 mois en 2020 par rapport à 2019. Mais alors que le temps de conversion a augmenté, Il en va de même des opportunités à distance, car les données de la plate-forme LinkedIn suggèrent en outre que la proportion d’emplois de niveau d’entrée étiquetés comme « à distance » publiés entre janvier et mars 2020 a été multipliée par 9 entre 2020 et 2021.

