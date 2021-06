Les concurrents d’Apple Pay pourraient inclure un portefeuille numérique de l’UE

Il n’y a pas beaucoup de concurrents Apple Pay à l’heure actuelle. Sur Android, il y a Google Pay et Samsung Pay, mais Apple pourrait bientôt voir une concurrence sur iPhone d’une source improbable.

L’Union européenne envisage de créer un portefeuille numérique qui fonctionnerait dans les 27 pays membres…

Le Financial Times rend compte de l’initiative.

Le portefeuille numérique stockerait en toute sécurité les détails de paiement et les mots de passe et permettrait aux citoyens des 27 pays de se connecter aux sites Web du gouvernement local ou de payer les factures de services publics en utilisant une seule identité reconnue, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe des plans.

L’UE s’apprête à dévoiler mercredi des plans détaillés pour un portefeuille numérique à l’échelle du bloc suite aux demandes des États membres de trouver un moyen sûr pour les citoyens d’accéder aux services publics et privés en ligne.

Le projet a commencé par une tentative de proposer une norme unique pour les versions numériques des cartes d’identité. Actuellement, différents pays de l’UE ont différentes applications pour cela, et toutes ne sont pas reconnues dans les autres pays membres.

Étant donné que tous les citoyens de l’UE ont le droit de vivre, de travailler et d’étudier dans n’importe quel pays membre, il est problématique qu’un citoyen d’un pays de l’UE ne puisse pas utiliser sa carte d’identité numérique pour accéder aux services gouvernementaux d’un autre. Pour résoudre ce problème, une nouvelle norme connue sous le nom d’eiDAS a été élaborée.

L’eIDAS garantit que les personnes et les entreprises peuvent utiliser leurs propres schémas nationaux d’identification électronique (eID) pour accéder aux services publics disponibles en ligne dans d’autres pays de l’UE [and] crée un marché intérieur européen des services de confiance en garantissant qu’ils travailleront au-delà des frontières et auront le même statut juridique que leurs équivalents traditionnels sur papier.