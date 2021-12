Les condamnations de Ghislaine Maxwell mettent le procès du prince Andrew à l’honneur

L’affaire judiciaire du duc d’York est de retour sous les projecteurs après la condamnation de Ghislaine Maxwell (Photo: ./PA)

Le prince Andrew et son équipe juridique se préparent à une semaine difficile dans sa bataille pour effacer son nom.

Le troisième enfant de la reine fait l’objet d’un procès à New York lancé par l’une des victimes du réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein.

Virgina Giuffre affirme que le duc d’York a eu des relations sexuelles avec elle lorsqu’elle avait 17 ans et qu’elle était contrôlée par le pédophile condamné Epstein.

Il a précédemment nié vigoureusement tout acte répréhensible et dit qu’il n’a pas rencontré son accusateur.

L’affaire du prince Andrew revient sur le devant de la scène suite à la condamnation de Ghislaine Maxwell, une mondaine britannique qui a longtemps été une associée de la haute royauté.

Sur les cinq chefs d’accusation dont elle a été reconnue coupable, un était directement lié à l’accusateur du duc.

Son équipe juridique aurait été enfermée dans des « pourparlers d’urgence » la nuit dernière après l’arrivée de la décision et pense que cela pourrait avoir une grande incidence sur leur stratégie.

Le prince Andrew a déjà mis en doute l’authenticité de cette image le montrant avec son bras autour de son accusateur (Photo: REX/Shutterstock)

Les avocats du prince Andrew pourraient faire appel à ‘Carolyn’, un témoin du procès Maxwell, pour témoigner si l’affaire civile contre Andrew passe à un procès complet.

Elle a affirmé lors de son témoignage que c’était Giuffre qui l’avait présentée à Epstein, a déclaré une source légale au Mirror, ajoutant que l’allégation « sérieusement, sinon la fatalité, a affaibli le cas auquel il est confronté ».

Ils ont ajouté: « Les avocats d’Andrew l’ont convaincu que s’il veut avoir une chance d’empêcher que son affaire soit portée devant les tribunaux, ils doivent se battre avec le feu et que rien ne devrait être interdit. »

Mme Giuffre n’a pas été appelée par l’accusation à témoigner contre Maxwell.

L’avocat de la défense de New York, Bradley Simon, ancien procureur fédéral, a affirmé que le verdict était une mauvaise nouvelle pour le prince Andrew, déclarant à Mail Online: « Chaque jury est différent et les faits seront différents – mais cela n’augure rien de bon pour le prince. »

Lisa Bloom, une avocate qui a représenté certaines des victimes d’Epstein, a déclaré que l’affaire judiciaire a laissé le duc dans une position où il est désormais « un ami avoué d’un trafiquant sexuel d’enfants ».

Virgina Giuffre apprendra si son action en justice contre le prince Andrew progressera cette semaine (Photo: AP)

Deux développements clés sont attendus la semaine prochaine, qui pourraient avoir une incidence considérable sur les luttes juridiques du prince Andrew – et pourraient même faire complètement dérailler l’affaire.

La première est une audience qui devrait commencer le 4 janvier, au cours de laquelle ses avocats tenteront de faire rejeter l’affaire de New York pour un détail technique.

L’équipe du prince Andrew affirme que son accusateur vit en réalité en Australie et n’est donc pas éligible pour intenter une action en justice devant le tribunal américain.

Dans des documents déposés auprès du Southern District Court de New York plus tôt cette semaine, le représentant légal Andrew B Brettler a déclaré que l’affaire devrait être suspendue jusqu’à ce que la « question de compétence en la matière soit tranchée ».

L’affaire pourrait être encore compliquée par la publication de documents judiciaires d’une audience précédente la semaine prochaine.

Le royal senior a fait profil bas depuis son interview très critiquée à Newsnight, mais a été photographié en train de conduire à Balmoral et Windsor (Photo: Backgrid)

Deux juges impliqués dans un litige lié aux réclamations de Mme Giuffre ont ordonné qu’un règlement de 2009 conclu lors d’une précédente affaire judiciaire contre Epstein soit rendu public.

Les avocats du prince Andrew affirment que l’accord, qui a été conclu devant un tribunal de Floride, dégage leur client de toute responsabilité.

L’avocat de Giuffre, David Boies, a rétorqué que le règlement s’appliquait «au plus» aux personnes impliquées dans un litige sous-jacent en Floride, où Epstein avait un domicile, et que le prince Andrew ne devrait pas l’utiliser comme une «carte sans sortie de prison».

L’issue de ces deux querelles juridiques déterminera si l’affaire est stoppée net ou si elle se poursuivra jusqu’en 2022.

Gloria Allred, une avocate qui représente 20 accusateurs d’Epstein, a déclaré qu’il s’agissait désormais de devoir « attendre et voir » si l’affaire d’agression sexuelle civile aux États-Unis contre le duc aboutissait un jour à un procès.

Le prince Andrew connaissait à la fois Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell – maintenant tous deux condamnés pour délinquants sexuels – depuis plusieurs années (Photo: PA)

Elle a déclaré à BBC Breakfast que « pour prouver une affaire pénale, la charge de la preuve est au-delà de tout doute raisonnable » mais « seule une prépondérance de preuves doit être démontrée pour qu’il y ait la possibilité que le défendeur soit tenu responsable » dans une procédure civile Cas.

Elle a ajouté: « Je prévois de nombreux arguments juridiques au nom du prince Andrew, concernant la compétence, le pouvoir du tribunal et d’autres questions similaires – nous devrons donc attendre et voir si son cas sera jugé ou non. »

À la suite du verdict de Maxwell, Mme Giuffre a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de continuer à poursuivre d’autres auteurs présumés impliqués dans le réseau sexuel.

Elle a écrit sur Twitter : » J’espère qu’aujourd’hui ce n’est pas la fin mais plutôt une autre étape vers la justice en cours.

‘Maxwell n’a pas agi seul. Les autres doivent être tenus pour responsables. J’ai confiance qu’ils le seront.

