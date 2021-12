Les conditions de vie et de travail dans l’usine d’iPhone en Inde sont vraiment répréhensibles

L’usine d’iPhone de Foxconn en Inde met en évidence ce qui est probablement un problème mondial. Après la fermeture de l’usine d’assemblage près de Chennai, en Inde, les journalistes ont examiné de plus près les conditions là-bas. Du surpeuplement des logements aux toilettes sans eau courante, les conditions rencontrées sont tout simplement répréhensibles. En outre, des rapports ont fait surface selon lesquels les responsables de l’usine d’iPhone en Inde et les autorités policières locales ont tenté de faire taire les travailleurs qui protestaient.

Jeter une « lumière crue sur les conditions de vie et de travail » chez Foxconn

Des journalistes affiliés à l’agence de presse internationale . ont enquêté sur les conditions de vie et de travail dans l’usine d’assemblage d’iPhone en Inde. Ils ont interrogé six femmes qui travaillaient à l’usine, qui ont toutes insisté sur l’anonymat. Ils craignent toujours des représailles au travail ou de la part de la police.

Les travailleurs ont déclaré avoir été forcés de dormir par terre dans des chambres abritant entre six et 30 femmes. Deux des travailleurs vivaient dans une auberge avec des toilettes sans eau courante. Ceci malgré les lois locales obligeant les travailleurs à se voir allouer au moins 120 pieds carrés d’espace de vie chacun. La réglementation exige également que le logement respecte les normes locales d’hygiène et de sécurité incendie.

Un ancien employé de l’usine a déclaré à .: « Les personnes vivant dans les auberges ont toujours eu une maladie ou une autre – allergies cutanées, douleurs thoraciques, intoxications alimentaires ». Elle a déclaré que les travailleurs de l’époque n’en avaient pas « fait grand cas » parce qu’ils pensaient que la direction de l’usine réglerait les problèmes.

Les aliments contaminés rendent malades des centaines d’ouvriers indiens d’une usine d’iPhone

Les superviseurs de l’usine d’iPhone de Foxconn en Inde n’ont rien réparé. En fait, les choses ont empiré. Tout a abouti à une série de cas d’intoxication alimentaire qui ont rendu malades plus de 250 travailleurs et envoyé 159 femmes d’un dortoir à l’hôpital. Les enquêteurs découvriront plus tard des rats et un mauvais drainage dans la cuisine du dortoir et le fermeront.

Le 17 décembre, la colère a débordé et 2 000 femmes de l’usine ont protesté. Ils sont descendus dans la rue, bloquant une grande autoroute près de l’usine. Le lendemain, des ouvriers d’une usine automobile voisine se sont joints à la manifestation.

Au cours du deuxième jour de la manifestation, la police locale a réagi en agressant les travailleurs masculins, puis en pourchassant et en frappant certaines des femmes impliquées. La police a arrêté 67 travailleuses et un journaliste local. Ils ont confisqué leurs téléphones et ont appelé les parents des femmes avec un avertissement pour « mettre leurs filles en ligne », ont déclaré à . plusieurs des personnes impliquées.

Non-respect des directives sur le coronavirus

Le 16 décembre, un administrateur du village s’est rendu à l’auberge où l’intoxication alimentaire s’est produite. Il a par la suite déclaré à la police que l’auberge n’avait « aucune protection pour prévenir les infections au COVID-19 ». Considérant que l’Inde commence seulement à se remettre d’une vague d’infections à variantes Delta, les résultats sont particulièrement troublants.

Foxconn a ouvert l’usine dans le sud de l’Inde en 2019, promettant de créer jusqu’à 25 000 emplois. La ville abritant l’usine, Sriperumbudur, est une zone industrielle animée avec des usines à proximité produisant des produits pour Samsung et Daimler. Cette usine est cruciale pour Apple, car elle essaie de déplacer la production hors de Chine.

Il est clair, cependant, qu’un examen plus approfondi des pratiques d’emploi de Foxconn doit avoir lieu à l’échelle mondiale. Dans l’usine de Chennai, Foxconn semble recruter délibérément des travailleurs peu susceptibles de se syndiquer ou de manifester. Le salaire à l’usine est supérieur d’un tiers au salaire minimum pour de tels emplois, mais les travailleurs paient l’entrepreneur de Foxconn pour leur logement et leur nourriture.

Je trouve hautement improbable que l’Inde soit le seul pays où Foxconn suive ce livre de jeu. D’autres usines appartenant à la société taïwanaise ont également affiché des conditions de vie et de travail horribles parmi leurs employés. Plus particulièrement, les usines de Foxconn en Chine ont subi une série de suicides d’employés en 2010 en raison des conditions de travail et de vie.

Apple s’est engagé à maintenir l’usine indienne en probation jusqu’à ce que les problèmes soient résolus, mais j’espère que le géant de la technologie ira encore plus loin. Il est grand temps que toutes les usines de Foxconn fassent l’objet d’un examen minutieux.