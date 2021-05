Les conditions du centre rapportent sur le mouvement de Cairn pour attacher des actifs en tant que “ spéculatifs ”

Cairn avait également perdu son appel devant le Tribunal de l’impôt sur le revenu, ont-ils souligné.

En réponse aux informations selon lesquelles Cairn a identifié d’importants actifs indiens à attacher, des sources bien informées du gouvernement ont déclaré à FE que le Centre n’avait pas encore reçu de mise en demeure de telles allégations et «par conséquent, ces rapports relèvent uniquement de la spéculation».

«Le gouvernement est bien conscient de ses droits légaux et défendra sa cause devant les tribunaux si de telles procédures se concrétisent. Il est également convaincu de gagner son appel à La Haye », a déclaré une source gouvernementale. Des sources ont déclaré que Cairn n’avait payé aucune taxe en roupie nulle part dans le monde en ce qui concerne les transactions contestées. Cairn avait également perdu son appel devant le Tribunal de l’impôt sur le revenu, ont-ils souligné.

Selon les médias, le britannique Cairn Energy a identifié 70 milliards de dollars d’actifs indiens à l’étranger pour une saisie potentielle afin de collecter 1,72 milliard de dollars dus par le gouvernement – une décision en cas de succès mettra l’Inde dans la ligue avec le Pakistan et le Venezuela, qui ont fait face à des mesures d’application similaires en cas de non-paiement. sentences arbitrales.

Les actifs identifiés vont des avions d’Air India aux navires appartenant à la Shipping Corporation of India, et des propriétés appartenant à des banques d’État aux cargaisons de pétrole et de gaz de PSU, a rapporté PTI.

L’Inde a récemment fait appel du verdict d’arbitrage de Cairn Energy à La Haye, contestant la sentence de 1,4 milliard de dollars.

La loi de 2012 de New Delhi s’autorisant à formuler des demandes fiscales concernant les transactions transfrontalières jusqu’en 1962, citant les “ actifs indiens sous-jacents ”, a été révélée comme une mésaventure. En décembre 2020, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a non seulement invalidé la demande fiscale de 2,74 milliards de dollars de l’Inde sur Cairn Energy en 2015, mais lui a également ordonné de restituer jusqu’à 1,4 milliard de dollars de fonds retenus, d’intérêts et de coûts, à l’entreprise.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.