Les conditions générales d’iCloud peuvent être illégales – autorité antitrust .

Le régulateur italien de la concurrence a constaté que les conditions générales d’iCloud d’Apple sont déraisonnables et injustes pour les consommateurs, et peuvent enfreindre les lois sur la protection des consommateurs. C’est la dernière d’une longue série d’enquêtes et de poursuites antitrust auxquelles la société Cupertino est confrontée.

Une enquête et une consultation publique ont été menées à la suite de plaintes, et un certain nombre de conditions d’Apple ont été considérées comme illégales.

L’annonce a été faite dans un rapport de l’Autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato (Autorité de garantie de la concurrence et du marché).

Il dit que toutes les associations de consommateurs qui ont participé à la consultation ont convenu que les conditions étaient déséquilibrées et injustes. En particulier, il cite trois éléments.

Droit d’Apple de modifier les conditions

Les termes et conditions d’iCloud indiquent qu’Apple peut les modifier unilatéralement à tout moment, sans imposer de limites concrètes à l’impact de ces changements. Le contrat repose sur des termes vagues qui disent que tout changement doit être « raisonnable », sans fournir d’exemples.

Absence de sauvegardes et de garanties des données

Apple encourage les consommateurs à utiliser iCloud pour sécuriser et sauvegarder leurs données, mais la société n’offre aucun détail sur les protections qu’elle utilise, ni n’offre aucune garantie. En effet, ses conditions excluent expressément toute responsabilité en cas de perte de données.

L’autorité a constaté que les documents marketing pour iCloud le décrivent comme une forme sûre de stockage et de sauvegarde, alors que les termes et conditions contredisent cela. Un exemple donné est qu’Apple déclare qu’il a le droit de supprimer les sauvegardes iCloud si elles ne sont pas mises à jour dans un délai de six mois, alors que la plupart des consommateurs l’ignorent totalement, en supposant que leurs données soient en sécurité indéfiniment.

Autres exclusions de responsabilité

Le régulateur a constaté que le contrat recourait largement à de nombreuses exclusions de responsabilité, de sorte que l’entreprise pouvait s’absoudre de tout manquement sans indemniser les consommateurs. Il dit également que les termes rendent très incertain la juridiction qui s’applique.

Apple défend les termes et conditions d’iCloud

Apple déclare qu’il n’a changé les termes que deux fois en cinq ans, une fois uniquement pour changer le nom de l’entreprise, et les autres changements favorisés par le consommateur.

Le fabricant de l’iPhone dit qu’il propose un niveau iCloud gratuit [the infamous and almost entirely useless 5GB one] et qu’on ne peut s’attendre à ce qu’il conserve indéfiniment des données gratuites. Il dit que les limites de responsabilité stipulent expressément qu’elles ne s’appliquent qu’au maximum autorisé par la loi, et ne peuvent donc pas enfreindre la loi.

Plus largement, Apple affirme que de telles conditions sont communes à tous les services cloud et sont conçues simplement pour attirer l’attention des consommateurs sur le fait qu’aucun service cloud n’est entièrement sans risque.

On ne sait pas immédiatement quelle sera la prochaine étape dans la résolution du différend.

