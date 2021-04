Les conditions Imola plus fraîches facilitent l’équilibre du “ couteau ” W12

Lewis Hamilton dit que les caractéristiques du circuit d’Imola et les conditions plus fraîches ont aidé Mercedes à équilibrer sa voiture 2021 “ à la pointe du couteau ” après avoir remporté la pole pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

La 99e pole position de Hamilton en carrière a été assurée par une marge de 0,035 seconde de Sergio Perez dans le Red Bull, les huit meilleures voitures étant toutes couvertes par moins d’une demi-seconde.

S’exprimant après la séance, Hamilton a déclaré qu’il était encore plus excitant de prendre la pole position dans une compétition aussi serrée.

«Je suis simplement étonné de voir à quel point c’est proche et à quel point c’est excitant», a déclaré Hamilton.

«Cela ajoute vraiment au feu et à la montée d’adrénaline. Je ne savais pas, bien sûr, si ces gars-là s’étaient améliorés ou non dans ce dernier tour depuis un certain temps. J’étais donc définitivement nerveux. Et c’est l’excitation des courses de plus près.

«Mais je suis vraiment reconnaissant à l’équipe. Nous sommes venus ici, la voiture se sentait mieux dès le premier tour. Et je pense que cela dépend probablement de la piste. Mais de très bons pas en avant, un pas à la fois tout au long du week-end.

Après avoir été devancé par Red Bull lors du premier week-end de course de la saison à Bahreïn jusqu’à la course elle-même, Hamilton affirme que Mercedes a fait un meilleur travail pour obtenir son W12 «à la pointe du couteau» dans une fenêtre de performances optimales étroite autour du circuit d’Imola.

“Eh bien Bahreïn, évidemment la température est très différente, la surface de la piste est très différente, donc Bahreïn nous avons toujours du mal à surchauffer et à beaucoup de vent de travers”, explique Hamilton.

«Nous ne semblons pas avoir ça ici, et il fait beaucoup plus frais, donc nous avons rarement dépassé la température des pneus. Cela nous a donc en quelque sorte rapproché, je pense, des Red Bulls. Et je pense que c’est vraiment axé sur l’équilibre, le raffinage de l’équilibre est une fenêtre très étroite de pneus approchant à leur meilleur. Et notre voiture est probablement plus à la fine pointe, je dirais, que les années précédentes.

Le coéquipier de l’équipe Mercedes de Hamilton, Valtteri Bottas, sera huitième sur la grille pour la course de demain après s’être qualifié un peu moins d’une demi-seconde plus lentement.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: