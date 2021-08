Les conditions parfaites pour un désastre 10z viral

in

Même lorsqu’un blizzard a enseveli la ville, les secrets ont été révélés à Greylock.

La bonne nouvelle, c’est que la nature a largement ôté la gouvernance à Sarah lors de l’épisode 8 de la saison 1 de la République de Sarah.

C’est ce qui s’est passé lorsque les rues étaient si glacées que les chasse-neige ne pouvaient pas les dégager.

Il est grand temps que la météo devienne un facteur pour une série se déroulant dans le New Hampshire.

Et puisque La République de Sarah a été tourné pendant l’hiver dans une ville rurale du Québec, il est logique qu’un événement neigeux devienne un personnage dans au moins un épisode.

Naturellement, le courant a été coupé car quelqu’un devait heurter un poteau électrique dans cet orage.

Une fois que Sarah a diffusé ses citoyens (avec une connexion Wi-Fi incroyablement bonne) en leur disant de rester à la maison et de se cacher, elle est apparue prête pour une nuit confortable à la maison avec Weston.

Sarah a eu raison d’être surprise lorsque Weston est arrivé une semaine plus tôt de son affectation en Caroline du Sud. Après tout, ils reçoivent un signal cellulaire occasionnel près de Greylock ; il aurait pu appeler à l’avance.

Il a rapidement été révélé que, contre toute attente, Sarah et Weston étaient devenus un couple exclusif qui ne voulait s’asseoir que dans une baignoire. Comme c’est mignon!

Leur nuit est allée en enfer lorsque Paul s’est présenté après que sa voiture a glissé de la route. Il a dit qu’il s’était rendu chez Sarah parce que c’était la seule qu’il connaissait dans cette région.

Mais Greylock n’est pas une si grande ville. Il était de toute façon à pied, alors qu’est-ce qui l’empêchait de marcher jusqu’à sa résidence à la maison d’Ellen ou au motel de Danny ? Probablement, il imposait plus de temps en famille à Sarah.

La première chose qu’il fit fut de semer le doute dans la tête de Sarah à propos de Weston. Ce n’est pas utile.

Paul a bien compris que ce n’est pas de la paranoïa si quelqu’un veut vous avoir. Weston avait été évasif avec Sarah depuis son retour.

Weston est journaliste et a dû reconstituer l’identité de Paul puisqu’il faisait partie d’un scandale national. Weston avait brûlé Sarah une fois, bien qu’elle ait été prévenue à l’avance, elle ne peut donc pas s’engager totalement envers lui, n’est-ce pas ?

De plus, comme Sarah l’a souligné, elle a souffert d’une histoire d’hommes disparaissant sur elle, alors elle attaquerait au premier signe de tromperie.

Certes, Weston avait une bonne raison pour sa tromperie. Il faisait ce grand geste précoce si commun dans les relations. Et ils ont fini par arranger les choses.

Au moins, Sarah a défini quelques règles de base avec Paul. Il ne pouvait pas quitter Greylock, et elle ne voulait pas de lui tout le temps en face, alors ils ont fait un compromis.

Ensuite, Danny et Corinne vont devoir faire des compromis comme des adultes, maintenant qu’ils ont sorti la convoitise des adolescents de leurs systèmes avec leur soirée enneigée à la mairie.

Danny a expliqué à Corinne pourquoi il a fait ce qu’il a fait. Corinne lui fit part de ce qu’elle avait subi afin qu’il comprenne un peu sa colère à son égard.

Les deux ont fini par faire ce qui était bon pour eux à l’époque. Cela signifiait aussi que le temps pour eux d’être en couple était révolu.

La soirée de bal que Danny a bricolée était à la fois douce et triste. Cela leur a permis d’être à nouveau des adolescents pendant une nuit jusqu’à ce que la réalité les gifle au visage le lendemain matin.

La grande question est maintenant de savoir s’ils continueront leur vie d’adulte ou si certains d’entre eux pensent toujours que leur ancienne relation peut être sauvée. Chacun d’eux prenant l’une des lumières du squelette suggère cette dernière.

Heureusement, la question de la paternité de Josh n’a jamais été soulevée. Ce n’est pas quelque chose que non plus veut s’attaquer pour le moment.

Sans surprise, la liaison d’AJ avec Alexis est revenue la mordre dans les fesses. Elle a découvert ce fait lorsqu’elle s’est retrouvée avec Bella, la personne principale blessée par l’affaire.

Je n’ai aucune sympathie pour William, un mâle dominant qui a peu pensé aux femmes de sa vie. C’est lui qui a envoyé Bella au pensionnat pour l’éloigner de ses amis locaux, en particulier Tyler.

Il est donc difficile de reprocher à Alexis de chercher de l’affection là où elle peut l’obtenir ; dans ce cas avec AJ, et je parie aussi qu’AJ ne trouvait pas beaucoup d’amants gays à Greylock.

Mais une liaison avec une femme mariée était vouée à devenir désordonnée, surtout lorsqu’il s’agissait d’un enfant précoce.

C’est devenu particulièrement triste quand Bella, qui semblait être une enfant privilégiée, a expliqué comment sa mère biologique l’avait abandonnée à un jeune âge, avec Alexis comblant ce vide émotionnel – jusqu’à maintenant.

Je me sentais pire pour Grover, qui était coincé au milieu. D’abord, il essaya de consoler Bella, même si c’était mal. Ensuite, il était le confident d’AJ lorsqu’elle a admis l’affaire.

En tant qu’homme qui n’a eu qu’un seul amour dans sa jeune vie, Grover ne comprenait tout simplement pas la relation entre AJ et Alexis.

Même après la fin de leur liaison, Alexis protégeait toujours l’identité d’AJ.

AJ a donc estimé qu’elle devait défendre Alexis auprès de Bella, ce qui ne lui a servi qu’à devenir l’amante d’Alexis.

Maintenant, la question est de savoir quelles retombées vont atterrir sur AJ puisque son secret est quelque peu dévoilé.

