Les condoléances affluent après le décès de l’agent de réservation Steve Strange

Crédit photo : Steve Strange

Les condoléances à l’agent de réservation Steve Strange affluent sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce de son décès.

Strange a travaillé avec des artistes de tous les genres, d’Eminem à Coldplay et plus encore. L’agence de réservation Strange a travaillé pour fonder en 2005, X-Ray Touring, a confirmé la nouvelle. “X-Ray Touring est profondément attristé d’annoncer que Steve Strange, l’un des partenaires fondateurs de l’agence, est décédé des suites d’une courte maladie”, indique le communiqué.

«Nous avons perdu une figure légendaire dans nos vies personnelles et professionnelles qui nous manquera tous profondément. Steve était une personne unique au sein de notre industrie, son amour écrasant pour la musique l’a conduit à une carrière de 30 ans guidant la tournée d’un mélange éclectique d’artistes de tous les genres de musique qu’il adorait.

“Reposez-vous dans la musique cher Steve Strange”, a déclaré le compte Twitter officiel de Garbage au fur et à mesure que la nouvelle circulait. « Bon promoteur et grand ami des musiciens du monde entier. Vous allez nous manquer monsieur.

Frank Turner a présenté ses condoléances, déclarant « profondément choqué et attristé d’apprendre le décès de Steve Strange de X-Ray Touring. Un géant absolu de l’industrie et un cœur aimable et amical. DÉCHIRURE.”

« Des nouvelles absolument déchirantes », écrit Tim Burgess. « Notre agent, notre ami et l’une des personnes les plus glorieusement optimistes de la vie. Vous nous manquerez, vous serez célébrés et vous vous en souviendrez si affectueusement. Bonne nuit mon grand.

“Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de notre cher ami Steve Strange”, a partagé Coldplay sur Instagram. “Un géant de l’industrie de la musique et la pierre angulaire de la carrière de tant de groupes et d’artistes, y compris la nôtre.”

“Tellement choqué d’apprendre le décès tragique de mon cher ami et agent live Steve Strange, une véritable légende de la musique live et un personnage totalement unique et individuel, qui vivait pour la musique”, a partagé UNKLE.

“Nous avons tous le cœur brisé que notre agent bien-aimé soit malheureusement décédé”, écrit The Charlatans.

“J’ai perdu un ami, une légende et un compatriote chers aujourd’hui”, a déclaré Ricky Warwick. “Je suis tellement triste. Steve Strange va me manquer ce rire indubitable des infections, votre positivité et votre bon cœur. »

« Je ne peux pas croire que nous ayons perdu Steve Strange. Il était une icône absolue dans le monde de la musique. Il était un fan de tous les genres musicaux qui était au sommet de son art. J’ai perdu un véritable ami et l’industrie a perdu un caractère plus grand que nature », déclare Neil Warnock, MBE, responsable des tournées mondiales pour UTA.